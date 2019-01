OCMA suspende a juez que pudo ser reemplazo de Concepción Carhuancho en caso Cocteles

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) , Vicente Walde Jáuregui, suspendió por seis meses en ejercicio de sus funciones al juez Ángel Ernesto Mendívil Mamani por aplicar una sanción no proporcional con el delito de narcotráfico.

Mendívil Mamani le dio comparecencia restringida y simple a los implicados en un cargamento de 420 kilos de pasta básica de cocaína, que además tenían en sus viviendas más elementos que corroboraban el delito de narcotráfico.

"Eso no es para microcomercialización ni estaba ahí por el azar. Las personas comprendidas en el delito tienen responsabilidad", agregó el magistrado Walde en conferencia de prensa, quien estaba acompañado por la doctora Niño y el doctor Chipana.

Para este delito corresponde una pena no menor de 15 años ni mayor de 30 años. La suspensión a Mendívil significa que no puede ejercitar ningún acto funcional y no tiene remuneración.

¿REEMPLAZO DE CONCEPCIÓN?



Al ser consultado sobre un posible reemplazo del juez Richard Concepción Carhuancho tras ser apartado del caso Cocteles que investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; el jefe de la OCMA manifestó que no existe la posibilidad que Mendívil Mamani pueda reemplazarlo.

Ahora, solo existen dos magistrados que podrían entrar por Richard concepción y son los jueces de investigación preparatoria Elizabeth Arias y Roger Benites Burgos.