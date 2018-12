Richard Concepción Carhuancho: “Jamás me he comunicado con Edwin Oviedo”

El juez Richard Concepción Carhuancho negó haber tenido conversaciones telefónicas con el ex presidente de la Federación Peruano de Fútbol (FPF) y hoy preso de forma preventiva, Edwin Oviedo , tal como lo afirmó una nota de un diario local.

"Jamás me he comunicado. El número telefónico que se atribuye (en el artículo? no me pertenece. Ese teléfono no es mío, no me pertenece", respondió el juez, quien tiene a su cargo los procesos contra el expresidente Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Yo no suelo tener uno o dos teléfonos. Ese número de teléfono se cambia por motivos de seguridad. Jamás, de manera personal ni por teléfono, me he contactado con ese señor. No lo conozco, jamás me he reunido con él", aseguró ante la denuncia periodística.

Una nota del diario Expreso asegura que el juez, en noviembre de este año, se comunicó con Oviedo.

"Tal como evidencia el folio Nº 165 de uno de los legajos, del celular de Edwin Oviedo se realizaron seis llamadas al número de Concepción Carhuancho, entre el 14 y 18 de noviembre del presente año, revelando que hubo un nexo entre ambos personajes, el cual se mantenía en total reserva. Pero, ¿de qué podrían conversar, si laboralmente no tienen ningún vínculo?", dice la nota periodística.