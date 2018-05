Richard Concepción Carhuancho: “Yo soy firme en mis decisiones” [VIDEOS]

El juez Richard Concepción Carhuancho reconoce que lo están lapidando y salió a defenderse. El titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional explicó las medidas que ha tomado en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia .

El magistrado ofreció esta mañana una extensa entrevista en el programa de la periodista Milagros Leiva —que se transmite por ATV— donde dio explicaciones puntuales sobre lo que viene ocurriendo, debido a la polémica que han generado sus decisiones.

“Quiero confesar de que yo había decidido ya no salir en los medios justamente para mantener bajo cuatro llaves la prudencia judicial pero la coyuntura actual me obliga, después de todo este cargamontón que se ha levantado contra mi, a dar algunas explicaciones”, dijo inicialmente.



Concepción Carhuancho aseguró estar “totalmente tranquilo” con su conciencia. Precisó que lo único que hizo es atender un pedido del fiscal. “He evaluado el caso y he emitido la decisión judicial correspondiente con arreglo a la constitución y a la ley”, manifestó.

“Yo no me guío por cuestiones ajenas a lo técnico-jurídico. He evaluado el pedido y, bajo mi punto de vista, he accedido a dar la incautación de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias (de la familia Humala-Heredia)”, añadió.

Tras los cuestionamientos que generó el que suspendiera por 30 días la incautación de los bienes de la ex pareja presidencial, que viene siendo investigada por lavado de activos, el magistrado señaló: “Yo no he dado marchas ni contramarchas, lo reitero. La incautación sigue tal cual está. Yo soy firme en mis decisiones”.

Concepción Carhuando evitó opinar respecto a las declaraciones de Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial —quien dijo que no había coherencia en que se ordene un desalojo y luego se dé marcha atrás— pero sí indicó que este no se ha comunicado con él para conocer su versión.

Respecto a si teme por su vida, el magistrado dijo que sí, pero que ese es uno de los riesgos de su oficio. “Yo elegí ser juez y sabía los riesgos de todo tipo, porque no solo puede haber lapidación física, sino también moral”, señaló.

Agregó que lo viene ocurriendo lo fortalece más y que “lo único que voy a hacer es cumplir con mi trabajo y aplicar la ley igual todos, no soy selectivo”. Además aclaró que estando recusado “puede dictar medidas cautelares por cuestiones de urgencia”.

Sobre la incautación de los bienes de Rocío Carlderón, el juez explicó su decisión de incautarlos. “Ahí lo que se consideró, de acuerdo a la resolución judicial, es que esos bienes provendrían del delito de lavado de activos”, precisó.

Sobre el porqué no se ha incautado los bienes de Keiko Fujimori, Alan García o Félix Moreno, quienes también están implicados en casos de lavado de activos, Concepción Carhancho explicó “En materia de proceso penal rige un principio rogatorio: el juez no actúa de oficio ni dicta medidas cautelares de oficio. Lo hace a pedido de las partes. El juez no puede dictar medida alguna si el fiscal no se lo pide”.