Richard Concepción Carhuancho: “Prefiero que me maten mil veces a que me deshonren” [VIDEO]

El juez Richard Concepción Carhuancho responde esta mañana ante la acusación de mantener conversaciones con el ex presidente de la FPF, Edwin Oviedo. "Prefiero que me maten mil veces a que me deshonren", manifestó.

"Voy a defender a capa y espada mi honorabilidad, siempre me he manifestado en contra en este caso de corrupción como el de 'Los Cuellos Blancos", señalo el el juez, quien tiene a su cargo los procesos contra el expresidente Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"No lo he conocido. Nunca he tenido contacto personal ni telefónico ni por cualquier otra vía. Niego enfáticamente haber sostenido alguna reunión ni llamada", reiteró Concepción Carhuancho a Perú21 TV sobre la denuncia que hizo un diario local.

El magistrado dijo desconocer el número telefónico que se señala en la denuncia periodística, y del cuál habrían salido las presuntas llamadas a Oviedo.

"El número no me pertenece, soy titular de una sola línea, la cual cada cierto tiempo la cambio por motivos de seguridad. La última vez que me cambié fue en octubre y ese número sigue a la fecha", explicó.