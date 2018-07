Richard Arce: “Se requiere auditoría sobre patrulleros”

Perú21 ha revelado que el 43% de los patrulleros inteligentes están inservibles, ¿qué acciones se pueden tomar?

Evidentemente, se requiere hacer una auditoría para saber cuál es la situación, si se ha hecho una mala adquisición y si se han cumplido los preceptos mínimos que deben estipularse en el contrato, como el tema del mantenimiento y el horizonte de vida que tienen estos activos fijos. Es bastante sospechoso que en tan poco tiempo ya estén en desuso y en una cantidad tan alta.

El ex ministro Pedraza afirma que dejaron el 90% de vehículos operativos y niega responsabilidad.

Si son vehículos nuevos, no debía estar operativo el 90% sino el 100%, lo único que les aumentaron fueron los accesorios para el tema de comunicaciones y eso no debería haber generado mayor problema. Es bastante preocupante que Pedraza haga esta afirmación.

Hay una investigación fiscal sobre el tema que data de hace bastante tiempo, pero aún no se conocen los resultados.

No tengo mayor conocimiento de esta investigación fiscal, pero sería oportuno que se visibilice y saber qué conclusiones hay. Después de tanto tiempo, ya debería haber una acusación fiscal para que se inicie un proceso judicial y se determine la responsabilidad de algún funcionario.

¿La Comisión de Fiscalización podría investigar?

La Comisión de Fiscalización tiene todas las prerrogativas y podría actuar incluso de oficio. Aunque hay receso parlamentario, se puede trabajar; es cuestión de voluntad política del presidente de la comisión.

¿Se invitaría al titular del Interior?

Ese debería ser el accionar. También podría intervenir la Comisión de Defensa, yo soy miembro, haré la propuesta.