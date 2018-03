Richard Acuña: "Si PPK es culpable, debe ser sancionado"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski puede que, esta vez, no encuentre en Alianza para el Progreso (APP) un apoyo para evitar, nuevamente, la vacancia. El parlamentario Richard Acuña expone sus puntos de vista sobre esa situación.

¿APP está a favor de la vacancia de PPK?

Nosotros vamos a analizar cuáles son las probabilidades de que APP acompañe la moción solicitando la vacancia. La postura de algunos parlamentarios al interior es respetable, unos están a favor y otros en contra de la vacancia. El día de hoy recién veremos si seremos partícipes o no de esa moción.

Pero el argumento central de la moción es que el presidente está en incapacidad moral por haber mentido al decir que no tenía vínculos con Odebrecht.

Estamos en una coyuntura política complicada para el país. Las declaraciones de Jorge Barata han mostrado la cara real de los actores políticos o de qué manera han actuado en su debido momento. Barata ha implicado a Keiko Fujimori, al Partido Aprista, a Alejandro Toledo, a Ollanta Humala y ahora a Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros creemos que todo acto de corrupción debe ser castigado con todo el peso de la ley, somos los más preocupados con que se sepa la verdad.

Es decir, si se comprueba el vínculo de Kuczynski con Odebrecht...

Si Kuczynski es culpable de todo lo ocurrido o si ha recibido el dinero de empresas relacionadas a la corrupción, tendrá que ser castigado. Acá lo importante es saber la verdad, yo siempre mencioné que PPK cometió un error al no ponerse a disposición, desde un principio, ante la comisión Lava Jato. Si no la debes, no la temes. Al declarar tienes la oportunidad de presentar el panorama real y demostrar si estás vinculado o no a los actos de corrupción.

¿Usted apoyará la moción de vacancia?

Primero debo leer los argumentos que sustentan ese pedido.

El vocero de su bancada, César Villanueva, ya firmó el pedido de destitución del presidente.

Sí, esa es su decisión y en APP se respeta eso. Pero para mí es complicado tomar una posición si no he revisado el documento.

¿Qué van a definir en la reunión de bancada de esta noche (ayer)?

Definiremos posición de la bancada frente a la vacancia. Analizaremos el tema de fondo, porque la moción será de todas maneras presentada. No creo que sean necesarias más firmas. Lo que evaluaremos es si corresponde o no apoyar la vacancia.

Villanueva es el único que se ha mostrado decidido por vacar a PPK. Incluso usted ha mostrado distancia de él en este aspecto.

Con César tenemos una muy buena relación, pero por ser vocero de una bancada no deja de ser parlamentario y él ha dicho en más de una oportunidad que, con la recolección de firmas para la moción, está actuando como congresista y no como portavoz de APP. Eso es válido, él cuestiona la actitud del mandatario. En APP vamos a buscar un voto sólido, como bancada, pero esta es una decisión de grupo de alcance político-nacional.

¿Cree que Villanueva está muy apurado por presentar esa moción?

No. Creo que César, al igual que muchos parlamentarios, está interesado en conocer la verdad de las cosas, tiene la iniciativa de ser partícipe de la moción y, reitero, en APP lo respetamos.

¿APP volverá a integrar la comisión Lava Jato?

Tuvimos una representante en esa comisión como lo fue Marisol Epinoza, y fue ella la que nos explicó que la congresista Rosa Bartra no maneja adecuadamente ese grupo parlamentario. No se trata con el mismo rigor a todos los invitados. Cuando acude alguien cercano al fujimorismo, un poco más y lo llevan cargado a la misma comisión. Bartra no está presidiendo esa comisión pensando en conocer la verdad sino en encubrir a las personas relacionadas a Fuerza Popular.

Pero, ¿volverán a integrarla?

Ya hemos tomado una decisión de bancada: no integraremos esa comisión mientras Bartra esté a la cabeza.

Perdieron la oportunidad de interrogar al mandatario sobre sus vínculos con Odebrecht el próximo 16 de marzo.

Ese será el momento idóneo para preguntar y que el presidente nos diga la verdad. Kuczynski tendrá la oportunidad de responder y de motivar, quizá, a que ese sismo político baje de revoluciones.

¿Ustedes son aliados del gobierno?

No, nunca lo fuimos. Lo que siempre hemos manifestado es que somos un partido preocupado por la gobernabilidad, por los intereses del país. Si nos quieren denominar de aliados, somos aliados de los peruanos; nosotros no le debemos ningún favor ni le hemos pedido favores al partido de gobierno ni a la mayoría fujimorista. Hemos entrado como una bancada independiente.

Pero hay un miembro de su partido que es embajador en Italia.

Luis Iberico fue presidente del Congreso y fue el propio Kuc-zynski quien decidió designarlo como embajador. Además, él pidió licencia en el partido, ahora no cumple ningún rol en APP. Él está representándonos a los peruanos en Italia.

¿Por qué se reunió su padre y fundador de la Universidad César Vallejo, César Acuña, con el titular de Educación, Idel Vexler? Sucedió cuando había cambios en la Sunedu.

Nosotros no tenemos nada que ver con la Sunedu, sí pedimos que haga un trabajo imparcial por la educación superior en el país. Queremos que busque el licenciamiento de las universidades. La cena entre mi padre y el ministro Vexler fue netamente amical. Están viendo sombras donde no existen.

AUTOFICHA

* “Soy licenciado en Administración y tengo una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Miami. Confío en que la reciente ley promulgada para la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que propuse, beneficiará a cerca de siete millones de trabajadoras en el país”.

* “En el debate de vacancia de diciembre se votó en bloque. Solo Julio Rosas votó de manera diferente y por eso, al día siguiente, renunció a la bancada. Nosotros hemos sido elegidos como un partido, representamos a un sector del país, debemos respetar el voto popular”.

* “Hemos analizado la moción y nos hemos declarado en sesión permanente. Luego de reunirnos con el presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, recién tomaremos una decisión. La posición de Villanueva es personal, la de bancada está por tomarse. Hay que analizar más el documento”.