Richard Acuña: "El Parlamento tiene que hacerse respetar"

Hace dos semanas, tres magistrados del Tribunal Constitucional ( TC ) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque ex miembros de la Marina los acusaron ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por un cambio en una sentencia relacionada con el caso El Frontón. El segundo vicepresidente del Legislativo, Richard Acuña , cuestionó la decisión de los representantes del TC.

¿Se justifica la denuncia de los magistrados del TC ante la CIDH?

Yo no entiendo la preocupación de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso tiene una responsabilidad, y si en todo caso estos magistrados tenían alguna queja, debieron coordinar con el Parlamento para solucionarla. Acudir a esa instancia creyendo que se van a hacer respetar está pésimo. El Congreso tiene su autonomía.

¿Crea esta decisión un mal precedente para otros casos que se puedan ver en el Legislativo?

Sí, pero estoy seguro de que, como Congreso, sabremos defendernos, y no vamos a permitir que se afecte la autonomía que tenemos por algún tipo de temor que sienten estos magistrados. El Parlamento tiene que hacerse respetar.

¿Qué pasará si la CIDH ampara la queja a favor de los magistrados del Tribunal?

Primero vamos a saber defendernos, y vamos a respetar porque nos corresponde hacerlo. Creemos que la decisión de los magistrados no fue la mejor medida que pudieron adoptar, pero, como ya lo hicieron, nos toca seguir adelante.

¿Se tiene que continuar con el proceso que se les sigue a estos integrantes del TC en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Por supuesto. Nosotros estamos con la conciencia tranquila, no existe ningún tipo de preocupación, así que debemos continuar con nuestra responsabilidad y seguir trabajando, porque ese es uno de los mandatos que nos han encargado como parlamentarios.

Ante esta subcomisión, Fuerza Popular acaba de presentar una denuncia contra el fiscal Pablo Sánchez.

Sabemos que el vocero de Fuerza Popular (Daniel Salaverry) lo ha hecho y esperamos que no sea una medida para asustar al representante del Ministerio Público, sino una medida bien intencionada, la cual tendrá que ser evaluada con la seriedad que corresponde a la subcomisión. Creo que para los fujimoristas no sería bueno manejar esta acusación como una manera de querer intimidar al fiscal, y considero que si han tomado esta decisión, ha sido pensando en las posiciones que en estos momentos tienen respecto a Pablo Sánchez.

¿Considera que existen fundamentos para presentar esta acusación?

La investigación tendrá que darnos esa respuesta. El argumento que ellos han utilizado tiene que ser revisado. Hay que considerar que recién ha llegado la denuncia, y se maneja en un tiempo funcional. Como en este caso se trata del fiscal de la Nación, debe tomarse con la seriedad debida.

¿Preocupa que esta subcomisión esté encabezada por una fujimorista (Milagros Takayama)?

No, nosotros no somos ni amigos ni enemigos de los ‘fujis’, pero sí pensamos que en este caso no debe existir ningún tinte político de por medio. Simplemente debe existir la investigación que le corresponde a una subcomisión del Congreso.

Cambiando de tema, ustedes mañana (hoy) se reúnen con Mercedes Aráoz para ver el tema de las facultades. ¿Se las darán?

Efectivamente, mañana (hoy) nos reunimos con ella por la tarde, pero hasta ahora, de manera formal, no nos han mencionado cuáles serían los pedidos que ella podría presentar. Como partido, tendremos que tomar la decisión después de escucharla.

A título personal, ¿cuál es su posición?

Ya le hemos otorgado en una oportunidad las facultades al Gobierno Central y no lo hicieron bien. ¿Qué me garantiza que ahora sería distinto? Así que esperemos que llegue el sustento necesario para que la bancada de Alianza para el Progreso tome la mejor decisión sobre este tema.

Y en cuanto a la reconstrucción, ¿están conformes con el ingreso de Edgar Quispe a la dirección de la ARCC?

No quiero personalizar y decir que por una persona se va a dar la reconstrucción, pero sí esperemos que con la nueva persona se hagan bien las cosas. Los primeros seis meses lo hicieron mal y por eso no se reconstruyó. Nadie duda de la capacidad profesional de Pablo de la Flor, pero creo que, a nivel de manejo en el sector público, le faltó muñeca. No obstante, más allá de pensar en algún culpable, pienso que la responsabilidad es de todos, ya sea Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y no sé hasta qué punto de los gobiernos locales.

Según como va hasta ahora, ¿se cumplirán las metas?

Ya se perdieron seis meses, y esperemos que eso no signifique un atraso, sino una oportunidad para el gobierno. Ya tenemos una mala experiencia como lo que pasó en Ica, donde parece que el terremoto pasó el año pasado (y no en 2007).

Autoficha

- “Soy segundo vicepresidente del Congreso y militante del partido Alianza para el Progreso (APP). Considero que es el momento de que el gobierno reaccione, ha pasado un año y meses y no hay esa reacción. El gabinete de lujo lamentablemente no está dando resultados”.



- “Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski haga bien las cosas, le irá bien, y si baja su aprobación, es porque la población percibe que no está haciendo un buen trabajo. Debemos preocuparnos de que el mandatario haga las cosas correctamente”.



- “Las personas no perciben que se esté dando la reconstrucción. Siempre se habla de proyectos que deberían hacerse pero que no se realizan. Hay que tomar en cuenta que este proceso no solo beneficiaría a las regiones, sino también a la reactivación económica del país”.