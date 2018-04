Richard Acuña Núñez: "No daremos un cheque en blanco a César Villanueva"

Desde las 4:15 p.m., la bancada de Alianza para el Progreso (APP) se reunirá con el primer ministro, César Villanueva, quien hasta hace dos semanas era su vocero parlamentario. Richard Acuña asegura que le darán el voto de confianza, pero que no será tan fácil darle facultades.

¿Puede asegurar, hoy, que APP dará el voto de confianza a César Villanueva?

Creo que todos los actores políticos debemos preocuparnos en dar un respaldo a la actual gestión del presidente Vizcarra y al Consejo de Ministros del señor Villanueva. Martín Vizcarra y César Villanueva saben muy bien que esta oportunidad que tienen de dirigir al país tiene que ir acompañada de aportes de los diferentes partidos políticos, y obviamente mañana (hoy) vamos a darle algún tipo de propuesta.

Darán, entonces, el voto de confianza.

Obviamente, se lo tenemos que dar. Villanueva es parte de nuestra bancada, espero que su gestión sea óptima y este voto de confianza es un respaldo, pero APP va a ser el primero en cuestionar si existen gestiones que no beneficien al país.

Algunos congresistas de otras bancadas prefieren esperar a escuchar la presentación del premier en el Congreso, en la que expondrá la política del gobierno, para recién decidir dar o no el voto de confianza.

Es bastante irresponsable pensar en que estamos para darnos el lujo de cuestionar un voto de confianza a una nueva gestión. El Perú ya estuvo estático por más de 20 meses y en esta nueva responsabilidad que asume Vizcarra con Villanueva lo mínimo que podemos hacer, demostrando madurez política, es otorgarle el voto de confianza, que obviamente va acompañado de la labor de fiscalización desde el Congreso.

¿Qué propuestas le plantearán hoy al premier?

Uno de los temas a trabajar con el Ejecutivo es la lucha contra la corrupción. Pero, además, vamos a solicitar un incremento del presupuesto en salud, educación y seguridad de 0.5% en 2019. También esperamos que ese presupuesto sea descentralizado y que el 50% lo maneje el Gobierno Central y el otro 50% los gobiernos regionales y locales. Vizcarra y Villanueva siempre hablaron de descentralización; bueno, es momento de demostrarlo.

El premier anunció que solicitará facultades delegadas al Congreso en ciertos temas. ¿APP está a favor de dárselas?

Una cosa es el voto de confianza y otra cosa es darle facultades legislativas. Obviamente es un gobierno que requiere agilidad a nivel de respuestas políticas, pero eso no significa que le daremos un cheque en blanco. Nosotros tenemos que evaluar qué medidas plantea Villanueva y veremos como bancada si corresponde o no darle facultades.

¿La actitud de APP cambiará en relación a la que tuvieron con el anterior gobierno, en el que no figuraba ningún miembro de la bancada?

La bancada va a estar siempre en el lugar que le corresponde, en el centro. No somos de ninguno de los dos bandos. Respaldaremos los proyectos que creamos que beneficien al país y seremos los primeros en oponernos a los que no. Que César Villanueva sea el premier no significa que APP va a respaldar la gestión o va a aceptar todo lo que diga el gobierno.

Si el gobierno se equivoca, será imposible no asociar ese fracaso con APP, el partido del premier.

César tiene todo el respaldo de la bancada, pero si él o sus ministros se equivocan, seremos los primeros en pedir que no continúen. Nosotros le deseamos el mayor de los éxitos y tengo la plena seguridad de que le va a ir bien, pero si no funciona el Consejo de Ministros, seremos los primeros en calificar eso. Nosotros, como APP, no nos creemos parte de la gestión.

¿Cómo toma la decisión de la Fiscalía de iniciar investigación preliminar contra César Acuña por lavado de activos?

Toda investigación es una oportunidad para esclarecer dudas. Nosotros estamos con la conciencia tranquila y, a título personal, estoy sorprendido de que cuestionen a quien hace campaña con su dinero y que no digan nada de quien hace campaña con el dinero de la corrupción.

Los números de APP reportados ante ONPE de 2014 a 2016 no calzan con los entregados por la UIF al fiscal Eduardo Cueva. Según Cuarto poder, APP declaró tener ingresos, en 36 meses, por US$4’079,510, pero la UIF dice que, en 24 meses, obtuvo fondos por US$5’786,877.

Tendremos que entregar toda la documentación necesaria, pero estamos con la conciencia tranquila. Somos una familia emprendedora, que le costó mucho conseguir todo lo que ha conseguido y que está en política para servir y no para servirse. Esperamos que esto no sea una persecución política porque el único que no está involucrado con la corrupción es César Acuña. Después, todos los que fueron presidentes y los que intentaron serlo están relacionados con la corrupción. A ellos investíguenlos. A los que hacemos empresa, a los que trabajamos, investíguennos también, y demostraremos la claridad de nuestros recursos.

En los años 2014 y 2015 las utilidades de la UCV fueron altas, y en 2016 y 2017, año electoral y poselectoral, decrecieron notablemente. ¿No se perjudica la UCV por la campaña? ¿Este año no se perjudicará con las elecciones?

No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La UCV es una empresa privada que tiene sus accionistas y que para el licenciamiento ha invertido S/200 millones. Es una universidad de calidad y te lo digo desde afuera, porque yo renuncié a la UCV en el año 2011. Por lo que sé, la universidad invierte pensando en sus alumnos, en infraestructura. Es una falta de respeto involucrar a la UCV cuando tenemos a 100 mil alumnos, a 10 mil familias de trabajadores, a las cuales se las está tratando con ligereza. Por respeto a ellos, en los temas políticos no debemos involucrar a la UCV.

AUTOFICHA



- “Soy licenciado en Administración y tengo una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Miami. Segundo vicepresidente del Congreso y militante de Alianza para el Progreso (APP). En las elecciones de 2016 obtuve casi 105 mil votos. Casi el 10% de la población liberteña votó por mí”.



- “Primero, que nos digan de qué se tratan las facultades porque hay comisiones que se podrían comprometer en trabajar y elaborar de forma rápida los proyectos que el Ejecutivo quiera presentar. Este no es momento de hablar de facultades, solo hablemos de voto de confianza”.



- “Estaría mal comparar a este gabinete con el de Mercedes Aráoz. Solo espero el mayor de los éxitos al gabinete de César Villanueva. Tengo la plena seguridad de que en el Consejo de Ministros saben muy bien cuál es la coyuntura actual y tendrán las respuestas necesarias que la población está esperando”.