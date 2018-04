Richard Acuña: "No habrá blindaje para Benicio Ríos"

El congresista de Alianza para el Progreso , Benicio Ríos Ocsa, solicitó esta mañana licencia sin goce de haber al Parlamento, horas después de que Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior del Cusco ordenara su captura para que cumpla una condena de siete años de prisión efectiva por los delitos de cohecho pasivo y colusión.

Así lo informó a Perú21 el segundo vicepresidente del Parlamento, Richard Acuña, quien añadió que la solicitud de licencia es por tiempo indefinido "en tanto se resuelva su situación".

Acuña, cabe señalar, es compañero de bancada de Ríos, quien postuló al Congreso en la lista de Alianza para el Progreso bajo la condición de invitado.

Sin blindaje

Consultado al respecto, Acuña manifestó a este diario que no ha tenido oportunidad de conversar con su colega y que la bancada solo logró reunirse con su abogado el último martes. Hoy, en las próximas horas, harán lo propio con los asesores del Parlamento luego de lo cual tomarán una decisión sobre la posición del legislador cusqueño dentro del bloque.

"Obviamente nosotros somos los primeros interesados en aclarar este tema y tenemos claro que no debe existir blindaje, pero también consideramos que se debe respetar el procedimiento de levantamiento de inmunidad", manifestó.

Acuña precisó a Perú21 que si se vota en el Parlamento el pedido de levantamiento de inmunidad de arresto de Ríos "Alianza para el Progreso votará a favor" y que "no habrá blindaje sino colaboración con la justicia".

"El Parlamento no es espacio para blindar a nadie. No he tenido oportunidad de comunicarme con él, pero le corresponder ponerse a disposición. Hablo como APP, no vamos a blindar a nadie pero que se respeten los procesos administrativos correspondientes y como autoridades seremos los primeros en colaborar con la justicia", insistió.