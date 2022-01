Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la Policía Nacional deberá sustentar las razones por las que Lima debe ser declarada en Emergencia, pues se violarán 4 derechos fundamentales. pero eso no es todo, reitera que el apoyo de las Fuerzas Armadas no podrá ser el de combatir directamente el delito porque no están capacitadas para ello.

“¿Qué significa declarar en emergencia? de acuerdo a la Constitución implica la suspensión de ciertas garantías, 4 de ellas; la inviolabilidad del domicilio, la detención de la persona sin mandato judicial, el derecho al libre tránsito y la posibilidad de concurrir a reuniones (...)la Policía Nacional, debe dar las argumentaciones por las cuáles van a suspender los derechos de todos los ciudadanos de Lima”, indicó.

El estado de Emergencia también contempla el acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

“Las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar la inseguridad, los propios integrantes de las FFAA lo han dicho. Intervenir directamente en la persecución del delito, lo veo complicado. Nadie persigue a ladrones de celulares con tanques. Las Fuerzas Armadas no investigan la criminalidad y tampoco van a poder intervenir en la persecución de criminales porque no está preparada para ello”, señaló Valdés.

