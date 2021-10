Ricardo Valdés sobre Ministro Barranzuela : “Parece más un prontuario que una hoja de vida”

Luis Barranzuela Vite, tiene más de 27 años como oficial de la PNP, según su hoja de vida fue dado de baja en 1993 por medida disciplinaria y ha tenido varias sanciones por abuso de autoridad y negligencia. Al respecto el exviceministro del Interior Ricardo Valdés cuestionó el perfil, la hoja de vida, del nuevo funcionario de confianza de Pedro Castillo y lo calificó como: “un prontuario”.

“Pocas veces en mi vida pude ver una hoja de vida tan ferozmente lamentable, el perfil del nuevo ministro del Interior Luis Barranzuela, nos demuestra que es un policía poco preparado, según su hoja de vida. Tiene problemas para adecuarse a las normas, problemas de respeto a la autoridad y de abuso de autoridad, está inmerso en procesos judiciales, insultó al superior, encubrimiento. Es sorprendente que una persona así esté en el Estado. Más que una hoja de vida para mí es un prontuario”, remarcó Valdés.

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, en recientes declaraciones a los medios se ha mostrado muy conforme con la designación del ministro Barranzuela, al respecto Ricardo Valdés mostró sus dudas sobre las decisiones que podría tomar en favor de la lucha contra el narcotráfico.

“¿Cómo puedes tener un ministro del Interior que está impulsando el cultivo de coca ilegal y se está oponiendo a la erradicación de la coca? hace menos de una semana azuzaba a los productores de la hoja de coca en contra de la erradicación del cultivo. ¿Con esas credenciales ahora asume la jefatura política de la lucha contra el narcotráfico?, no entiendo como Pedro Castillo no está informado de esto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Perú21TV conversó con Lucio Castro, secretario general del Sindicato de Trabajadores por la Educación, sobre el nombramiento del nuevo Ministro de Educación, Carlos Gallardo, afiliado al Fenatep.