Ricardo Valdés: "Situación beneficia a Alan García" [ANÁLISIS]

Me llama la atención lo que está ocurriendo. Aquí el principal beneficiario es el propio ex presidente Alan García . Él aseguraba un supuesto seguimiento y este acontecimiento vendría a refrendar en alguna forma lo que él ha insistido. Obviamente me surge una serie de dudas con relación a la oportunidad de lo que está pasando. Es un acto que no es legítimo, pero que estaría beneficiando al ex presidente, además estaría en alguna forma debilitando la posición del Ejecutivo y la posición del presidente Vizcarra en el sentido de que los policías que están en esa zona lo están vigilando bajo algún nivel de instrucción del alto comando y no creo que el ministro del Interior haya sido ajeno a este episodio.

¿Quién gana y quién pierde en esta situación? Hay que analizar todas las opciones y todos los escenarios posibles. Hay mucho de lo que se encuentra en juego. Lo ocurrido con el ex presidente es de una torpeza mayúscula. ¿El equipo descubierto es para monitorear drones? ¿Qué hacía allí? Me parece un argumento absurdo, una explicación muy débil.