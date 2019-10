Acaban de ascender a generales a 18 coroneles de la Policía Nacional. ¿Es necesario un mayor número de generales en esa institución?

En lo personal, no tengo ningún problema en que entren más generales. Eso a mí me parece saludable. Lo que me parece negativo es la reincorporación de generales que ya han sido cesados porque la reducción de 2016 se hizo a partir de un análisis de la cantidad de generales que se requerían en la estructura policial. Teníamos ochenta y solo requeríamos alrededor de cuarenta.

Hace unos meses, el Poder Judicial dictó el retorno de cerca de treinta generales cesados. ¿Cómo afecta esto a la Policía?

El retorno de estos generales lo que ha hecho es tergiversar la pirámide policial. Lo que yo creo es que el Poder Judicial ha creado un problema para el Ejecutivo porque al reincorporar a tantos generales bloquea la posibilidad de mayores ascensos de coroneles a generales; es decir, bloquea la carrera policial. Definitivamente, el exceso de generales no produce nada positivo. No hay tantos puestos de comando.

¿Cuántos generales son necesarios para un buen funcionamiento?

Entre 40 y 44 de acuerdo al estudio que sacó la Policía, pero en lo personal considero que se puede manejar la institución correctamente con menos generales todavía. En fin, ese es un debate al que no quiero entrar ahora.