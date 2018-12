Ricardo Pinedo: "Es lamentable, el ministro Morán se está hundiendo en su mentira"

Ricardo Pinedo, secretario de Alan García , en conversación con RPP Noticias, se pronunció sobre las declaraciones de Carlos Morán, titular del Ministerio del Interior, quien la noche del miércoles descartó un supuesto 'chuponeo' al ex mandatario a través de un vehículo (propiedad del Mininter).

Como se recuerda, el ministro señaló que se puso en contacto con Pinedo y él le pidió reforzar la seguridad para que no le pase absolutamente nada al ex presidente Alan García.

Tras esta declaración, Pinedo sostuvo: "No conozco al ministro Carlos Morán. Un amigo en común me dijo que el ministro quería comunicarse conmigo y me dio el número. Me dijo que llame".

Asimismo, el secretario de Alan García dijo que Morán fue quien se puso en contacto con él y no al revés.

"Lo juro por el alma de mi hija. Lo que dice el Ministro es una mentira. Dijo que quería evitar que haya agresiones como las de Luis Alva Castro. Es lamentable, el ministro Morán se está hundiendo en su mentira", agregó Pinedo.