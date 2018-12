Ricardo Pinedo: "Nosotros no tenemos informantes en la fiscalía"

El secretario del ex presidente Alan García , Ricardo Pinedo, negó que cuenten con personas infiltradas en el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en el Ministerio Público. Según indicó, recibieron información de una persona que trabaja en la fiscalía, pero que no conocen.

“Nosotros no tenemos informantes. Es una persona que trabaja en la fiscalía que contactó con nosotros (…) Una persona a la cual no conocemos, no tiene militancia nuestra, logró contactar con nosotros y nos advirtió de estas tres cosas que se fueron cumpliendo”, afirmó en RPP.

Pinedo explicó que fue esta persona, de la cual no quiso revelar ni su nombre ni la función que cumple en dicha institución, la que les advirtió primero sobre la suspensión de la audiencia que tenía Alan García con el fiscal José Domingo Pérez y posteriormente, el impedimento de salida.

“Al mediodía nos informa la misma fuente a la cual no conocemos, se contacta conmigo y me dice que están terminando un borrador de pedido de impedimento de salida del país. Dos horas después escuchamos por los medios que esto se solicitó”, agregó.

En ese sentido, el secretario de Alan García descartó que se trate de un informante o de una persona que ellos mismos hayan infiltrado en la fiscalía, tal como indicó el fiscal superior coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela.

Pese a esto, manifestó que tener una "fuente" dentro del Ministerio Público no es "ningún delito".

"Si por tener fuentes nos quieren amenazar, bueno, todos podemos tener fuentes, no solo los fiscales", concluyó.