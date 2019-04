Ricardo Pinedo cuestiona actuación de la Fiscalía en intervención a Alan García

El secretario de Alan García , Ricardo Pinedo, denunció la actuación de la fiscalía y los agentes policiales que ingresaron a la vivienda del ex mandatario con una orden de detención preliminar por diez días, debido a que, según indicó, no se informó con veracidad de qué tipo de diligencia se trataba.

Pinedo detalló que se le informó que se trataba de una orden de allanamiento a la vivienda del ex presidente Alan García. Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, se dijo que era una detención preliminar. Cuando el ex mandatario hizo la consulta, no se le quiso dar una información precisa, sostuvo.



“A las 6:15 de la mañana aparece un fiscal en la puerta, acompañado de cinco policías de esta unidad extrañísima que es la Diviac y manifiesta a nuestra escolta que ofrece protección al presidente, que tiene una orden de allanamiento de la casa”, indicó Pinedo.

“Se hace el pedido del fiscal para entrar por un allanamiento, se abre la puerta, ingresa, tienen la presencia del ex presidente Alan García, que baja hasta el descanso de la escalera y el fiscal lo invita a que termine de bajar al piso porque tenía unas copias para iniciar un procedimiento. No se le informa cuál [es el procedimiento], el presidente le pregunta qué procedimiento quiere hacer, no quiere responder y lo invoca a que baje al primer piso y es en ese momento que el presidente sube al segundo piso e ingresa a su habitación”, explicó.

Ricardo Pinedo precisó que, luego de conversar con personal que se encontraba en la vivienda al momento de la intervención, esta es la versión que se le ha dado respecto a lo que pasó al momento del ingreso de la fiscalía para cumplir con la orden de detención preliminar.

“No conozco más detalles, sería mentir (…) pero permítanme denunciar estas maneras de proceder, no solo de la fiscalía sino de la policía, de decir una cosa y hacer otra”, criticó.

En ese sentido, refirió que ya tenían un rumor de una posible orden de detención preliminar contra Alan García, por lo que estaban “preparados” para asumirla desde “hace mucho tiempo”.

“Sabíamos que había un rumor de orden de detención, sabíamos que podría pasar un allanamiento, estábamos preparados para eso hace mucho tiempo, nadie le impidió al fiscal, nadie le iba a impedir a la Policía hacer su trabajo, pero estas formas creo que se tienen que denunciar y condenar”, acotó.

A primeras horas de la mañana, ex presidente Alan García fue trasladado de emergencia de su vivienda en Miraflores hasta el hospital Casimiro Ulloa, tras tomar la decisión de dispararse antes de que agentes de la policía pudiera proceder con su detención preliminar. Así lo confirmó su abogado, Erasmo Reyna, quien indicó que el ex mandatario estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica.