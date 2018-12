Ricardo Pinedo: "Alan García no pedirá asilo a otra embajada"

El ex presidente Alan García visitó la casa de su hija luego de abandonar la residencia del embajador de Uruguay en Perú por la decisión del Gobierno de dicho país de negarle el asilo diplomático que solicitó. El ex presidente aún no se ha manifestado respecto a esta decisión.

"Hemos ido a la casa de su hija y luego iremos a su domicilio", contó Ricardo Pinedo, quien señaló que tras la decisión del gobierno de Uruguay, el ex presidente no pedirá asilo a otro país.

El secretario reiteró su posición de que en "Perú hay una persecución".

"Hay una persecución fiscal y una persecución en el país bajo la máxima de que primero te detengo y luego te investigo, la mayoría de peruanos es consciente de la realidad​", señaló Pinedo.

Por otro lado, el secretario indicó que Alan García " recurrió a la tradición histórica de Uruguay al momento de solicitar asilo en dicha embajada.