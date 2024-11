Ricardo Márquez: "Si no hay desarrollo industrial en Chancay, yo no sé para qué hacemos APEC”

¿Cómo ve al Perú entre las elecciones en Estados Unidos y APEC?

Con la nueva elección del señor Trump, entramos a una nueva era. Los tiempos en los cuales había una ortodoxia en el libre mercado están comenzando a revisarse. Si bien los resultados han sido buenos, falta mucho. En el Perú hemos creado en los últimos 30 años una clase media que no existía. En 1990 no existían los centros comerciales. Eso es clase media. Cuando estuve en Singapur, en 1995, todos los que disfrutaban los centros comerciales eran los nacionales. Yo soñaba que mi país fuera así. Hemos avanzado en la macroeconomía, también por la persistencia ortodoxa del Banco Central de Reserva. Pero la calle es resultado de que no se ha abordado la microeconomía. La microeconomía significa crear empleo. Y si tienes que dar incentivos, pues los tienes que dar, porque es lo que está pasando en el mundo. Quienes creen que dar incentivos es ser medio proteccionista están equivocados. Hoy el proteccionismo en Perú se da en sectores donde no dejan entrar competencia. Lo dice el Financial Times, Michael Porter, todo el mundo. En el Perú falta competencia en ciertos sectores para que la población pueda disfrutar la Constitución del 93. Falta más competencia en las medicinas. No puede ser que los precios de las medicinas sean más caros que en Europa o Estados Unidos. No tiene sentido. Falta competencia en el sector de los microcréditos. Tenemos que encararlo porque afecta a la población. Para mí, y la prueba es Trump, primero es la creación de empleo y, por supuesto, la seguridad. El desempleo crea el malestar que tenemos ahora en las calles, agrandado por la inmigración. Se viene una nueva etapa. El objetivo tiene que ser cómo crear más empleo para los peruanos. Tenemos que abordar el tema de la microeconomía.

¿Cuál es el rol del Gobierno en ese contexto?

Hay una falta de experiencia en los ministros. Tenemos una carencia; hay ministros que no están dando resultados. Nosotros nos reunimos siempre en la SNI. Y antes de viajar hicimos un acuerdo con el ministro del Interior, y hasta el día de hoy no lo cumple. Para manejar un país se necesitan 2,000 o 2,500 funcionarios para hacer lo que un candidato promete. No ha sido esa la realidad. Tenemos un Gobierno sin mayoría en el Congreso. Eso no es normal. Y ahí vienen los problemas. Entonces, cuando el ministro de Economía habla de reducir el déficit fiscal de 4 a 2.8 y no lo va a cumplir, tenemos un problema. Él tiene que encarar el tema de forma realista. Hay problemas en el déficit fiscal creados en el sector financiero, en los restaurantes, en los casinos… Pero él solo ha agarrado el drawback y eso está mal. Si tu misión es bajar el déficit fiscal, hay que encararlo en todos los sectores.

Mira: Fiesta por el futuro: Chancay celebró con pasacalle y leones chinos inauguración de megapuerto | VIDEO

¿El nuevo Gobierno de Trump podría cambiar las relaciones comerciales con Perú?

El Perú no es un gran exportador que pueda afectar en los Estados Unidos. Y ya en el primer Gobierno no hubo nada de eso. Por supuesto que ahora tenemos Chancay. Pero no le va a hacer efecto el tener un desarrollo industrial en Chancay porque, señores, si no hay desarrollo industrial en Chancay, yo no sé para qué hacemos APEC. Y eso necesita lo que se está debatiendo: ponerle cero impuesto a la renta por 5 años y de ahí en adelante se le va subiendo. Así como crecieron China y Vietnam. Y no solo hablemos de China sino de Indonesia, Singapur, Malasia y esos países con los que necesitamos tener un futuro en los próximos diez años. Es lo que Dios nos ha dado: ser el centro de Latinoamérica. Debemos de aprovecharlo.

Acabamos de firmar uno con Hong Kong y se vienen los TLC con Indonesia e India.

Por eso. Hay gente que dice: “¿Cómo le van a dar ese incentivo a Chancay?”. Pero estamos pensando en los próximos diez años. Nadie sabe cómo va a cambiar el mundo. Estados Unidos va a proteger sus productos e incentivar su empleo. Chancay va a tener inversiones de trenes. Para eso vino una delegación, para ver la doble tributación con China. La infraestructura ferroviaria nos va a dar mucho empleo. El Perú en los últimos 24 años no ha hecho infraestructura en la sierra y selva, solo en la costa. Un grave error.

También falta la infraestructura de acceso a Chancay y al nuevo aeropuerto.

Exacto. Pero, cuando los chinos vean que la zona franca funciona, ellos también van a invertir. Ellos van a querer que sus productos entren a Latinoamérica y otros países también van a querer invertir en el Perú. Yo también pertenezco a la SNCI (Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura) y veo que la mayoría de empresas son extranjeras. Nos hemos quedado sin empresas de construcción grandes. El Club de la Construcción y Odebrecht nos han destrozado. Cuando voy ahí me siento raro, porque hay de todos los países. Nosotros tenemos que pensar así: APEC va a funcionar, Chancay va a funcionar. Problemas políticos hay en todo el mundo; no solo nosotros tenemos problemas graves.

¿Shenzhen es el modelo de Chancay?

He viajado muchas veces a la China. Shenzhen era un puerto como lo es ahora Chancay. En veinte años se ha convertido en una superciudad. Nosotros tenemos que ser optimistas. Lo que nos ha sucedido hay que aprovecharlo. Cuando terminó la gestión en 2000, comenzábamos a ver el aeropuerto. Ha demorado 20 años en terminar. Eso no puede ser. Mira cuánto se han demorado los chinos en el puerto. Tenemos que tener claro a dónde queremos llegar. Lo que más me molesta cuando viajo es que tenemos la capacidad para hacer clase media a todos. Hay países que no la tienen y, sin embargo, son clase media. Acá tenemos recursos que van a estar vigentes en 20 años. No es solo el cobre. Podemos dar servicios de salud y educación.

“EL PERÚ NO SE VA A IR A LA DERECHA”

¿Puede transformar el país desde Perú Moderno?

Es nuestro país pagamos impuestos y tenemos el derecho y la obligación de manifestarnos. Yo estoy en Perú Moderno. En las próximas semanas estamos viendo quién puede encabezar. Va a haber una buena sorpresa ahí. Ningún partido chico va a surgir sin figuras conocidas.

¿Carlos Anderson, Rómulo Mucho o usted?

Yo sí voy a apoyar. Algo de experiencia hemos adquirido. No hay que confiarse en que el mundo se está yendo a la derecha. Nuestro electorado no es igual. Yo aspiro a que gane la derecha, y lo digo sin ningún problema. Fui toda mi vida de derecha. Pero el Perú no se va a ir a la derecha. Tenemos que llegar a la clase media para que le diga al interior lo que hemos experimentado con Castillo. Fue una debacle, la locura. No se podía trabajar. Yo apoyo la estabilidad, que es distinto a apoyar al Gobierno.

¿Qué pasó con Carlos Añaños?

Hablé con él para trabajar en este partido. Wilson Aragón es una persona muy honrada. Nadie le ha pedido plata para nada. Acá no se compra ni se vende nada. Pero construir un partido es más que eso. Entre ellos había discrepancias y no se pudieron poner de acuerdo.

VIDEO RECOMENDADO