Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias: “Hay que pactar por la estabilidad” [VIDEO]

Para el empresario Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el Perú es el país más seguro y con menos riesgo a nivel latinoamericano en términos económicos. Sin embargo, advierte que es necesario que se den incentivos, no solo tributarios, para que esa situación se traduzca en mayor empleo.

Desde el punto de vista de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿cuáles deben ser las prioridades para reactivar el crecimiento económico?

El año pasado no fue bueno, sin embargo, somos optimistas. Si bien en los últimos 20 años el Perú mantuvo una macroeconomía que parece de país europeo, no hemos logrado trasladar eso a trabajo para nuestra población. Somos el país más seguro y de menos riesgo en Latinoamérica, pero lo tenemos que trasladar a la población. Tenemos un déficit tremendo de empleo. Vemos que hay la oportunidad de hacer un shock de empleo. Deben darse mecanismos de incentivos como los que se han dado en la minería, en la agroindustria y que han funcionado.

¿Se refiere a incentivos tributarios?

Sí. Pero no solo eso; también hay otros elementos que impiden que algunos sectores puedan despegar.

¿Qué otros mecanismos, más allá de los tributarios, se pueden emplear?

Por ejemplo, agregar un 3% de drawback contra el Impuesto a la Renta. Eso no representaría una salida de recursos porque empujaría a que las empresas se formalicen. El sector textil exporta entre 1,200 y 1,300 millones de dólares, pero hay muchísimas pequeñas empresas que quieren crecer y necesitan que se les devuelva el IGV más rápido porque ahora se demoran hasta 90 días.

En términos de capital humano, ¿estamos listos para afrontar estos retos de desarrollo productivo?

Una de las cosas que pedimos es la creación de una beca de empleo regional orientada a la capacitación masiva de jóvenes en carreras técnicas. Beca 18 está muy bien, pero proponemos que haya una mirada al interior del país para capacitar a 2 millones 200 mil unidades productivas familiares. Para eso tiene que haber un trabajo de consenso.

¿Encuentran en el Ejecutivo un buen aliado para ese tipo de iniciativas?

Con el gobierno hay unos temas en los que estamos 100% de acuerdo y otros en los que no, como es normal, pero se pueden hacer cosas.

Esta semana se publicó el ránking de países atractivos para la inversión minera del Instituto Fraser en el que el Perú ha caído del puesto 14 al 24. ¿A qué atribuye esto?

La principal razón es que la exploración no está creciendo y para hacer una mina lo primero que se necesita es explorar. Debe existir un permiso de la comunidad después de haber explorado, no antes, (...) el permiso formal de la comunidad debe ir después.

¿La caída en el ránking tendría que ver con el manejo del gobierno de los conflictos en Tía María y Las Bambas?

Más bien creo que es por este tema de la exploración, porque conflictos sociales hay en Canadá, Estados Unidos, no solo en el Perú. Las grandes inversiones, de 5,000 o 6,000 millones de dólares, van a encontrar problemas de esta naturaleza, pero si no te dejan ni siquiera explorar ¿cómo vas a ir? Vas y te dicen que para explorar tienes que pedir un permiso que demora 2 años; eso no puede ser.

¿Cuál es la expectativa de la SNI respecto del nuevo Congreso?

He visto la visión de los nuevos congresistas en cuanto a que se deben terminar los temas anticorrupción, político y judicial; en eso estamos de acuerdo. Pero no hay que olvidar que el Perú sigue funcionando, y la gente quiere trabajo hoy. Como empresarios, no podemos parar. Muchos de mis colegas están diciendo: ‘nos están poniendo demasiadas trabas’. Por estos casos como el de McDonald’s se ha sobre reaccionado y se ha tomado con un efecto político que entendemos, pero que en la práctica hace que el empresariado se tire para atrás antes de invertir.

¿Cuáles son las principales razones que desincentivan la inversión privada?

Hay un efecto introducido por las elecciones que hemos tenido, sin embargo no es tan significativo. Percibo que la gente sigue invirtiendo, no al ritmo que quisiéramos, pero sigue. El país no se ha parado. Hay gente a la que le va muy bien. Yo me dedico a hablar con empresarios desde Backus hasta Gamarra y lo veo.

Varios países de Latinoamérica viven escenarios de gran conmoción social, el caso más cercano es Chile. ¿Cuáles son las fortalezas que han protegido al Perú de un escenario similar?

El error de Chile ha sido que cortaron los programas sociales que se originaron cuando eran una economía menos desarrollada. Lo bueno que ha pasado en el Perú es que se ha reconocido la necesidad de estos programas que se han mantenido y han funcionado como un colchón social...

¿Qué diría Ud. para convencer a inversionistas extranjeros de que inviertan en el Perú?

Primero, que a pesar de haber tenido gobiernos tan disímiles desde 1990, se ha mantenido una macroeconomía fuerte. Pero lo principal es que el peruano es muy responsable. Conozco fábricas en toda Latinoamérica, he viajado 40 años y te digo que el peruano y el trabajador de Medellín son los más responsables que he visto. Ahora, tenemos que hacer un pacto con los políticos y el Estado para que en los próximos 18 meses mantengamos una estabilidad.

Datos:

- Ricardo Márquez Flores es ingeniero industrial y asumió la presidencia de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en 2018 para un período de dos años.

- Fue primer vicepresidente de la República entre 1995 y 2000 y uno de los impulsores de la creación de Prompex (hoy Promperú).

- “Muchos no saben que en el Perú se hacen buses y que en los próximos meses van a ser eléctricos. Hay que trabajar un mecanismo mediante el cual se pueda usar este bono de chatarreo para conseguir buses nuevos y reducir la contaminación”, resaltó Márquez.