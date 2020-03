Ante la incertidumbre por el coronavirus, el representante de la SNI, Ricardo Márquez, pide acabar con la especulación de precios.

¿Cuál será el aporte de la SNI en esta crisis?

Desde 2011 ya tenemos estructurado un trabajo de donaciones a través de la organización Hombro a Hombro, que con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ya sabe cuáles son las zonas que necesitan de los alimentos que se donan.

¿Se tiene un estimado del total del aporte?

Hay que tomar en cuenta que las empresas más activas ahora son las de alimentos, medicina y limpieza, pero no podemos hacer un cálculo de cuánto será el total de lo que se donará. Cuando me llaman como encargado del gremio, pido que la donación se canalice a través de Hombro a Hombro.

¿Hay intención de los privados en colaborar?

Sí, de colaborar y afirmar que nadie va a subir los precios de los productos de primera necesidad. No hay razón para subirlos. No se puede especular con eso.

En algunos mercados y bodegas sí sube.

Nosotros, con el Comité de Harina de la Sociedad, hemos aclarado que si el precio de la harina no sube, no hay razón para que suba el precio del pan. Eso no es bueno para la salud del país.

¿Qué pasa si alguna empresa no toma en cuenta eso?

Ya ha pasado y nosotros hemos conversado con esa empresa y se ha corregido el aumento. También pedimos a los distribuidores que tampoco hagan incrementos.

¿Puede garantizar el abastecimiento en mercados y bodegas?

No hay ninguna empresa de alimentos parada. Nosotros estamos en constante comunicación con las autoridades y no puede haber escasez. Incluso, hay suficiente papel higiénico para abastecer al mercado.

¿Les preocupan las pérdidas que puedan tener?

Ahora hay prioridades para el país, como que se distribuyan bien los S/380, y que se pueda ayudar al medio millón de independientes. Nuestra propuesta como empresarios es que nos liberen de ciertos tributos.

¿A qué se refiere?

Se ha exonerado de la presentación de la declaración jurada y el pago del Impuesto a la Renta a las empresas que facturan menos de S/9 millones, pero hay empresas grandes que pasan por el mismo problema. Hemos conversado con las ministras de Economía y Producción, y seguiremos conversando, para resolver este tema en los próximos días.

Datos:

- El presidente de la Sociedad de Industrias informó que están coordinando con universidades para apoyarlas en la fabricación de ventiladores mecánicos que estarían listos en un mes.

- También afirmó que hay un compromiso moral por parte de las empresas en este momento de crisis que vive el país.