Ricardo Cuenca es el octavo y último ministro de Educación del accidentado quinquenio gubernamental 2016-2021. En el último tramo de su gestión alista el proceso de transferencia al nuevo gobierno y, en ese contexto, hace hincapié en la necesidad de que se resguarde la meritocracia en la carrera pública docente. En diálogo con Perú21, habla también de lo tan ansiado: el retorno de miles de estudiantes a las aulas.

¿En qué estado encontrará el nuevo gobierno el sector Educación?

Lo que va a encontrar es aquello que prometimos cuando iniciamos la gestión el 18 de noviembre del año pasado, que es tener diseñado e implementado un sistema de retorno a clases durante 2021; una forma segura, flexible, gradual, voluntaria y, además, con un fuerte trabajo intersectorial y gubernamental. Todo ese diseño está listo. Ahora tenemos más de 100 mil estudiantes en semipresencialidad.

La semipresencialidad se implementa bien a nivel regional, pero asumo que en las zonas urbanas es un poco más complicado. ¿Cuándo podrán retornar los chicos a clases ya sea con una presencialidad del 100%?

En general los retornos están siendo parciales. Hemos priorizado la norma técnica aprobada en marzo que establece que hay que focalizarnos en los más pequeños de educación inicial, porque es a los que les ha ido más duro el año pasado; en los chicos de sexto de primaria, que es la transición a la secundaria; en los estudiantes de quinto de secundaria, de las poblaciones indígenas, y en los estudiantes con necesidades especiales porque hay que ir avanzando poco a poco. El proceso de implementación está siendo muy seguro, tenemos más de 2,400 escuelas y felizmente no hay ningún caso de contagio asociado a ellas. Como está yendo todo hasta ahora, con un franco descenso de los indicadores, seguramente el próximo semestre habrá algunas zonas urbanas habilitadas para ir empezando este retorno presencial…

¿También en Lima?

Ojalá. Tenemos que portarnos bien para evitar los contagios, usar las mascarillas, distancia física, lavarnos las manos, es decir, todos los indicadores, y si estos son favorables, probablemente sí.

¿En el último trimestre del año, podría acelerarse más este proceso de retorno de los estudiantes a las aulas?

Ojalá, es lo que más quisiera. No hay más deseo que el que podamos regresar todos a clases; se lo comparto porque entiendo lo duro que ha sido para ellos este año y medio de pandemia. La cantidad de comunicaciones que me llegan de los chicos me sensibiliza mucho porque me pongo en su lugar y sería terrible no poder encontrarnos con ellos. Estoy seguro de que si vamos con mucha calma, vamos a poder hacerlo, y ojalá el último trimestre puedan encontrarse (los alumnos) y que no nos pase lo que en otros países, que abrieron y tuvieron que cerrar porque la situación de la pandemia no los ayudó. Yo les pido a los chicos, a los papás, que confíen en que vamos a salir adelante, pero hay que ir poco a poco para estar seguros y que no nos arrepintamos luego.

¿Cuáles son las medidas que debería priorizar el nuevo gobierno en el tramo de julio a diciembre?

Lo primero es seguir. Ojalá que el diseño que hemos dejado de retorno a las aulas, que incluye seguir supervisando que los directores hayan comprado aquello para los que se les dio dinero, las UGEL lo mismo, permita tener todo listo para ir regresando a clases lo más pronto. El segundo gran reto tiene que ver con la preparación del presupuesto para el año 2022. Vamos a dejar un borrador, que es lo que nos corresponde, y el próximo Congreso y Poder Ejecutivo tienen que trabajar sobre esa base. Nosotros estamos concentrando el presupuesto en dar una distribución que favorezca a las escuelas en las zonas rurales porque son aquellas que han tenido en este año y medio muchas más desventajas. Una tercera prioridad es continuar acompañando a los docentes. Durante estos primeros meses tenemos más de 260,000 docentes capacitados en herramientas tecnológicas, en cuestiones socioemocionales…

Hay una propuesta del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, para incluir en la currícula, a partir del tercer año de secundaria, todo aquello que se enseña en las academias. ¿Es factible?

Por normas de neutralidad y porque todavía no concluye el proceso electoral, no puedo comentar sobre algunas de las propuestas de los candidatos. Sin embargo, sí me da pie para decir que uno de los legados que estamos dejando, y que creemos se debe seguir, tiene que ver con los reajustes y las reformas en la educación secundaria, que es un nivel que necesita fortalecerse y discutirse profundamente. Necesitamos pensar en una secundaria que nos permita no solo habilitarnos para los estudios superiores, sino también para el trabajo.

La meritocracia es otro tema importante. ¿Es conveniente permitir el retorno a las aulas de aquellos profesores que desaprobaron la evaluación que implementó el Ministerio de Educación, como se ha planteado?

La meritocracia es parte fundamental y estructural de la carrera pública docente o de cualquier carrera pública, y renunciar a ella sería retroceder en los avances importantes que ha tenido el país. Si de algo podemos sentirnos orgullosos en el sector Educación, cualquiera sea la posición que se tenga, es que, al menos desde 2002 e independientemente de los ministros, hay algunas políticas que se han sostenido y queremos seguir sosteniendo. La política docente, la política curricular, la política de educación superior son algunas de ellas porque han sido trabajadas de manera muy profesional y empiezan a dar sus frutos. Entonces, quebrar esta situación meritocrática en el tema docente no solo nos hace retroceder en lo que hemos aprendido a hacer mucho más profesionalmente con las políticas educativas, sino que, además, rompe con esta ruta de mejora que tenemos. Nosotros hemos propuesto para los docentes interinos, para la reposición de directores, algunas alternativas. Por ejemplo, que puedan tener algún puntaje adicional que reconozca su experiencia de trabajo, pero eso no significa renunciar al tema de los concursos y las evaluaciones.

¿Es posible destinar un 10% del Producto Bruto Interno al sector Educación?

Creo que no habría ministro de Educación en el mundo que no estuviese feliz con más presupuesto, ¿no es cierto? Pero también es verdad que ya alcanzar el 6%, que es lo que ha aprobado el Congreso de la República, es un esfuerzo enorme para el Estado, no solo porque representa casi un 50% más de lo que se está obteniendo ahora, sino que supone que hay que manejar una redistribución distinta para los otros sectores. Siempre es mejor tener más dinero para educación; eso vamos a defenderlo siempre, pero el proceso tiene que ser gradual.

¿El borrador de presupuesto que dejan contempla el incremento de remuneraciones a los maestros?

Estamos justamente en ello. Este año no lo hubo por estas normas que no permiten tener incrementos salariales durante periodos electorales, pero estamos dejando planteada la posibilidad de que para el próximo año lo hagan. Pero, además de eso, otro conjunto de incentivos que hagan que la carrera sea más atractiva: modificar la escala para ver si podemos subir más rápido en los niveles de la carrera pública, hacer más atractivas aquellas plazas que generan inconvenientes y acompañar a los profesores con capacitación para que puedan tener más éxito cuando se presentan a los concursos de nombramiento o concursos de ascensos.

La labor de la Sunedu es recurrente cuando se habla de educación. ¿Es necesario hacer una revisión de sus atribuciones?

La Sunedu ha tenido éxito en el trabajo que ha hecho. Una propuesta que ya no llegamos a hacer por cuestiones de tiempo es que también se haga responsable de licenciar institutos superiores tecnológicos, pedagógicos, escuelas artísticas, sobre la base del aprendizaje que ha tenido con el licenciamiento de universidades y, además, fortalecer el trabajo de supervisión (…). Si hay que revisar para mejorar, bienvenido, de eso se trata. La Sunedu es una institución que ha sido sometida a un asedio permanente desde que se creó. Sin embargo, han pasado los años y ha demostrado que su trabajo no solo es bueno sino necesario para ordenar el sistema universitario peruano.

Sin embargo, siempre hay intereses. ¿Le preocupa lo que va a pasar con las universidades en adelante?

Lo más importante de la Sunedu es su legitimidad social, es lo que le permite actuar con tranquilidad y eficiencia. Lo que yo veo es la consolidación de la Sunedu como una instancia importante y válida. Hemos aprendido mucho sobre la marcha; además, está sirviendo de modelo en el tema de licenciamiento para otros países (...). La ley también manda que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa (Sineace), que es lo que actualmente opera, necesita una revisión. Sabemos que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley para poder consolidar estos cambios, hemos trabajado de la mano con ellos para impulsarlos, así que yo creo que se va a ir consolidando cada vez más la reforma universitaria.

¿Ya está instalada la comisión de transferencia en su sector para darle la bienvenida al nuevo gobierno?

Sí, aquí están trabajando los equipos ya. Hace varias semanas publicamos la norma para la conformación de la comisión y estamos ordenando en tiempo y en forma la información para poder pasarla (...). Pero quisiera dirigirme también a las madres y padres de familia, a los docentes, que confíen en que este sistema de retorno a clases es el mejor que tenemos en este momento, está siendo seguro, gradual, es una manera de poder enfrentar la pandemia y ojalá sigamos todos pensando que la educación importa y es fundamental para el desarrollo del país y para el fortalecimiento de la democracia.

DATOS:

- Ricardo Cuenca Pareja asumió el cargo de ministro de Educación el 18 de noviembre del año pasado. Ha sido investigador del Instituto de Estudios Peruanos y miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Además, es autor de varias publicaciones.

- Cuenca destaca el trabajo realizado con el Congreso para sacar adelante una nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. “Eso nos va a permitir tener una organización que llegue de mejor manera a los usuarios del sistema y ahí es importante el Viceministerio de Educación Superior”, manifiesta.

