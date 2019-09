No encuentro ningún sentido técnico si rápidamente en el Congreso no muestran cuáles son las supuestas irregularidades que cometió la Sunedu para que se pidan facultades para investigar a esta institución.

Parece que no hay intención de contribuir con la reforma educativa, sino de entorpecerla. Incluso, pareciera que hay intereses particulares detrás.

Yo confío en que no se apruebe este pedido de la Comisión de Educación en el Pleno del Congreso, apelo a la sensatez de los congresistas para que se den cuenta de que si no hay una causal real, no sigan adelante. Sería un error enorme de los congresistas seguir adelante con esta solicitud.

Si se llegase a aprobar el pedido para investigar a la Sunedu en el Pleno, esperemos que esta institución no se vea afectada, pues yo imagino que seguirá funcionando y haciendo su labor mientras está el proceso en el Legislativo.

La reforma educativa debe continuar, y el proceso de licenciamiento de las universidades también.