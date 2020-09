El congresista Ricardo Burga (Acción Popular) remarca a través de Perú21TV que espera que mañana el presidente Martín Vizcarra asista al Parlamento. Asimismo, explica cuál es el proceso que se seguirá mañana en el Poder Legislativo.

El Tribunal Constitucional le ha negado la medida cautelar al Poder Ejecutivo. Y mañana se va a tener que realizar el debate de la moción de vacancia y el presidente o su abogado tendrán que ir a responder. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir mañana en el Congreso de la República?

Mañana esperaremos que venga el presidente de la República a dar explicaciones, que creemos que es lo más saludable para él y para el país. Él hará sus descargos y posiblemente se le dé la palabra algunos señores congresistas para que hagan algunas preguntas para ver cualquier inquietud que tengan los integrantes del parlamento nacional. Posteriormente se puede votar la moción de vacancia mañana mismo o tenemos un plazo de hasta 10 días para analizar y reflexionar sobre los descargos que haga el presidente o su abogado. Lamentaría mucho que el señor presidente no acuda al Congreso el día de mañana y solamente mande a su abogado, que ya tengo entendido, lo ha nombrado.

Creo que por la salud del país y de él mismo, creo que lo más conveniente, y haciendo alusión a sus propias palabras de que él no se corre, él debería estar mañana en el Congreso y demostrar que, como yo creo que es un hombre de bien, puede haber cometido algunos errores, pero es también de hombres reconocer que se equivocó en algún momento. Es importante que el venga a informar sobre estos audios de la vergüenza, que fueron grabados en Palacio de Gobierno por el entorno más .cercano al presidente Martín Vizcarra.

¿Ya hay un cuestionario?

Todavía no lo sé (…). Supongo que lo vamos a ordenar el día de mañana.

¿Sienten que el TC le ha dado la razón al Congreso, que pedía que el presidente vaya y responda?

Es que no le quedaba otra cosa al TC porque en el Congreso se hace control político, acá no se está haciendo un proceso judicial. Y, además, el TC ya se había pronunciado años atrás, elevando el número de votos para la vacancia por incapacidad moral de 66 a 87. Es por eso que no ha procedido, porque además esto habría traído un pésimo precedente porque el día que el Parlamento quisiera interpelar a un ministro, básicamente el ministro también podría recurrir al Tribunal Constitucional e impedir su presencia ante el Congreso, con lo cual se rompería el equilibro de poderes y los ministros no podrían ni siquiera ser interpelados, ni menos censurados.

Por otro lado, fue admitida la demanda competencial. Y lo que dice la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, es que tienen un plazo de hasta dos meses para resolver. Si se vacara al presidente Martín Vizcarra, por lo que nos ha explicado el abogado Víctor García Toma, podría el presidente salir de su cargo, pero si el TC dice que el Congreso no es competente para conocer estos hechos, el presidente podría volver y otra vez estaríamos en un problema político…

Por eso yo insisto en que el presidente de la República venga al Congreso y despeje cualquier duda que pudiera haber ante la representación nacional. El mejor escenario para él y el país es que venga y dé la cara ante los 32 millones de peruanos.

La presidenta del TC, ha dicho que el Tribunal ha valorado mucho las referencias y declaraciones de los líderes políticos y los voceros de las bancadas que se han mostrado en contra de la vacancia presidencial. Y ella ha dicho que es momento de comenzar a confiar en la palabra de los políticos…

Yo digo que el Parlamento ha enviado un gesto político que creo que debe haber sido muy bien entendido por el presidente de la República porque a la niña dorada del Ejecutivo, que es la ministra de Economía, y de cualquier Gobierno, se le ha rechazado la censura. La señorita María Antonieta Alva ha tenido el respaldo de 73 votos en el Congreso el día de su Censura.

Perdón, congresista, pero por qué referirse así a una ministra del Estado. Creo que no es necesario…

Es una metáfora. Como digo, el ministro de Estado (Economía) siempre es considerado la joyita del Ejecutivo, o la niña bonita, o el joven bonito. A eso me refiero. Yo con la ministra María Antonieta Alva tengo muy buena relación, la respeto mucho.

Creo que no es necesario, dentro de este debate, comenzar a adjetivar a los ministros…

Quizás no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada.

Bien, dejemos esto. ¿Usted lo que pide es que mañana el presidente se presente (ante el Congreso), verdad?

Así es, es lo que pedimos y eso creo que lo respaldan los 32 millones de peruanos. Es necesario que el presidente Vizcarra venga.

¿Y si el presidente no va, y solo asiste su abogado? ¿Podría cambiar un poco la percepción que tienen algunos voceros sobre el hecho de que no van a votar favor de la vacancia?

Constitucionalmente el presidente está invitado. Él puede venir, como no puede venir. Puede enviar a su abogado, o nadie puede presentarse. Yo creo que no es lo mismo enviar un abogado que responda, dando una respuesta que le puede dar el presidente de la República, cuando él no ha estado en los hechos que se acontecen y que se escuchan en los audios. Es por eso que yo insisto por la salud del país a que el presidente se presente ante el Parlamento a ejercer lo que la misma Constitución le otorga, que es su defensa, y así poder dar su versión y hacer sus descargos como cualquier ciudadano ante una invitación.

Ricardo Burga 17-09-2020