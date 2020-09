El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, aseguró que denunciarán civil y penalmente al ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, en caso no dé los nombres de las personas allegadas a esta agrupación política que se habrían contactado con él para la formación de un “Gabinete de transición”.

“Por respeto a la memoria de Juan Incháustegui [padre del ministro] [...] es que le estamos dando un plazo perentorio a Miguel Incháustegui. Básicamente por respeto a la memoria de su padre porque le decimos que dé los nombres de qué personas lo han llamado o vamos a denunciarlo civil y penalmente. Además, vamos a pedir que venga al Congreso a dar cuentas porque esto no puede quedar así y esto lo rechazo en nombre de la bancada de Acción Popular”, afirmó en declaraciones a la prensa.

El último lunes, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, confirmó que recibió mensajes de dos personas cercanas a Acción Popular. Uno de ellos se refería a un “gabinete de transición” e, incluso, que en un supuesto gobierno de Manuel Merino -presidente del Congreso- él se mantendría en el cargo.

“Quisiera expresar que lo que ha informado el presidente del Congreso, Manuel Merino, no es cierto. Lo que ha sucedido es que el viernes en la mañana yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido de Acción Popular, que están vinculadas al Congreso y que uno de esos mensajes me ha conminado a que reflexione supuestamente igual en memoria de mi padre, para que evalúe la situación y tome la mejor decisión”, explicó en entrevista con Latina.

Al respecto, Ricardo Burga calificó como una “telenovela mexicana” que el Poder Ejecutivo no dé los nombres de las personas involucradas no solo en este hecho sino también de las agrupaciones que le habrían pedido al presidente Martín Vizcarra aplazar las próximas elecciones.

“Me parece una telenovela mexicana realmente, que sigue el mismo formato. El sábado el primer ministro salió a decir que el presidente había recibido a dos visitas o dos llamadas de dirigentes, de dos partidos, pidiendo que se posterguen las elecciones dos años, ahora sale el señor Miguel Incháustegui a decir que dos personas cercanas a Acción Popular, que no sabe si trabajan en el Congreso, le han dicho que le ofrecían quedarse en un gabinete supuesto e imaginario porque deben saber muy bien que nadie hace un gabinete en cuatro horas, es ilógico”, exclamó.

En ese sentido, consideró que “esto es una fantasía o un plan muy bien montado al mejor estilo montesinista de los años 90”.

El legislador indicó que Miguel Incháustegui no puede “tirar la piedra y esconder la mano” y debe dar los nombres de quienes estarían implicados en este hecho.

“¿Cuál es esta sensación de decir las cosas a medias? ¿Por qué ocultar las cosas? ¿A quién protege? O esto es un plan muy bien montado y no tienen nombres y están buscando chivos expiatorios para decir fulanito de tal? Acción Popular tiene 286 mil militantes, cualquiera puede tomar el nombre de Acción Popular. Lo que ha dicho Incháustegui es muy grave y atenta contra el sistema democrático”, cuestionó Burga.

VIDEO RECOMENDADO

Karem Roca admite en nuevo audio que grabó al presidente Martín Vizcarra. (Video: América TV)