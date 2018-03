Ricardo Briceño mostró los depósitos de Odebrecht a la Confiep para campaña en elecciones 2011

El ex presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ( Confiep) Ricardo Briceño aseguró que no recibió dinero de Odebrecht o Jorge Barata, pese a que el ex ejecutivo brasileño lo mencionó como receptor de un aporte hecho a la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011.

"Durante mi gestión, yo nunca recibí dinero de Odebrecht, ni de Barata. El señor Barata no me colaboró", señaló Briceño a Agenda Política. El empresario sostuvo que durante su gestión al frente de la Confiep (2009-2011) realizó una campaña "en favor de la inversión privada", pero que Odebrecht no aportó en ella.

"Yo entrego mi presidencia en febrero de 2011 y mi sucesor hace otra campaña publicitaria llamada 'en pro de la inversión privada 2'. Probablemente, motivados a votar por otra opción que no sea Humala. A caso la Confiep no tiene el derecho de oponerse a un modelo chavista. Tenemos que defender nuestro patrimonio. Los señores de Odebrecht participaron en esa campaña", anotó.

Briceño razona que Jorge Barata lo menciona directamente porque él estampó su firma en los comprobantes que se emitieron para certificar los US$200 mil que donó la empresa brasileña para la campaña de 2011.

"En ese momento había un vacío administrativo porque la entonces gerenta general de la Confiep, Jimena Zavala, había renunciado. Y los poderes de mi sucesor recién se inscriben en mayo de 2011. Durante todo ese lapso, yo tenía que cumplir con las funciones administrativas", expresó Briceño.

El empresario mostró los documentos que certificaban los aportes de Odebrecht a la Confiep. "Los señores de Odebrecht hicieron sus donaciones a través de transferencias de sus cuentas bancarias a la cuenta de la Confiep", apuntó.

"Confiep no recibió dinero sucio ni de Odebrecht ni de Barata para la campaña de Keiko Fujimori. Ese aporte que hizo Odebrecht a la Confiep es un aporte legal para una campaña legal", agregó.