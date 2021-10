El excandidato presidencial Ricardo Belmont se reunió esta tarde en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo. Antes de su ingreso, empresario declaró brevemente a la prensa y señaló que su visita era una respuesta al llamado del mandatario.

Tras el fin de la reunión, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Castillo compartió una foto junto a Belmont y anunció que Belmont como nuevo asesor del despacho presidencial.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del gobierno bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el mandatario.

Al salir de Palacio de Gobierno, Belmont fue sorprendido por la prensa y, al parecer, se enteró por los reporteros sobre su designación. Al ser preguntado sobre el anuncio, señaló lo siguiente: “No sé qué dice Twitter, no lo he visto. (...) Sí, en en efecto, eso es eso (lo que ha anunciado Castillo). Claro, ¿cómo me voy a negar a colaborar con el país? Creo que hay que pensar en el Perú”.

“Mi labor será decirle al presidente que, en mi opinión, hay que cumplir con las ligas maestras. Segundo, armar un equipo de primera con muy buenos constitucionalistas, muy buenos economistas, muy buenos hombres que tenga una trayectoria en todas las áreas. Evaluarlos y que la opinión pública los analice. (...) Creo que hay que unir más que partir. Hay que unir al Perú y dejar de etiquetarnos como buenos y malos. Hay que empezar en el Perú”, agregó.

Esta no es la primera vez que Belmont y Castillo se reúnen. En el pasado mes de mayo, Belmont reveló que Castillo le ofreció ser primer ministro u ocupar un cargo de ministro; sin embargo, este decidió rechazar la oferta.

RELACIÓN CON CERRÓN

En el pasado mes de agosto, como publicó Perú21, Belmont recibió en su vivienda de Chorrillos a Vladimir Cerrón, dueño del partido Perú Libre, y al en ese entonces primer ministro Guido Bellido.

Antes de esa reunión, Belmont ya había evidenciado su cercanía a Cerrón y a Perú Libre, pues el líder perulibrista en publicaciones en redes lo ha calificado como “gran amigo y consejero”.

Además, el empresario postuló en 2018 a la Alcaldía de Lima con Perú Libertario, partido que ahora se llama Perú Libre.

