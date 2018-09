Esta mañana Ricardo Belmont, candidato municipal, confirmó que participará en el debate que prepara su contendor a la Alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo, para este domingo en Barrios Altos, en paralelo al evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Belmont confirmó su participación a Canal N, en el marco de una entrevista en la que volvió a formular comentarios inapropiados, tal como lo hizo el pasado domingo en un mitin en San Juan de Lurigancho.

Todo ocurrió cuando la reportera le preguntó por su negativa a asistir al debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Me parece que no es debate, es un examen de primaria mal hecho en un colegio en el cual yo no pondría a mis hijos", dijo Belmont. Pero ante la repregunta sobre si el poco tiempo es una mala característica del debate, el candidato respondió:

"Para hacer el amor se necesita tiempo, (...) esto es como hacer el amor. Al pueblo se le quiere, se le respeta", dijo entre risas sin importarle la visible incomodidad de la reportera.

Pero ese no fue el único momento tenso de la entrevista. Más adelante, cuando conversaban sobre la intención de asistir al debate organizado por Reggiardo, Belmont buscó jugarle una ofensiva broma a la mujer de prensa.

Reportera: Una pregunta cerrada. ¿Va a ir al debate con Renzo Reggiardo?

Belmont: Le he dicho que sí desde anoche. (Risas)

Reportera: Por favor, un poco más de respeto. Anoche no lo he visto.

Belmont: Es que anoche me llamó una persona y le contesté que sí… Sí voy a ir, me gustaría que sea otra hora para que no se cruce...

Tras este impasse, Belmont continuó exponiendo algunas de sus propuestas y dijo no haber ofendido a su esposa en un mitín en San Juan de Lurigancho, cuando al referirse a ella dijo “No soy cosito, ella de vez en cuando me agarra la cosita”.