Ricardo Belmont minimizó resultados de encuestas antes de ir al debate 

Después de días repitiendo que no participaría del debate que se realizará esta noche en el Centro de Convenciones de San Borja, el candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont , cambió de planes y antes de ir a la cita minimizó los resultados de las encuestas.

"A mí no me preocupan las encuestas porque la calle es la que manda", dijo Belmont en diálogo con Canal N.

Sobre su decisión de acudir al debate, manifestó que el cambio se debe al pedido y "presión" de sus votantes porque cada vez que lo veían le decían que debía ir al debate.

"Está la presión de la gente que me dicen: 'Ricardo anda al debate, dale gusto'. Yo trabajo para la gente no para el periodismo ni para las encuestas, sino para mi pueblo que me ha traído a esta elección", agregó Belmont.

El candidato también expresó que a sus adversarios políticos no les importa Lima, sino hablar de sus problemas "que hace 40 años son los mismos y vamos a seguir hablando de lo mismo cuando ya los técnicos que conocen esto debieron solucionarlo".