Durante la campaña para la alcaldía de Lima, el entonces candidato Ricardo Belmont apeló a una práctica deleznable para prometer medidas por la seguridad ciudadana: la xenofobia contra los ciudadanos venezolanos que residen en nuestro país tras huir de la dictadura impuesta por Nicolás Maduro.

En agosto de 2018, Belmont estaba en el segundo lugar de las preferencias. En aquel entonces aseguró que los venezolanos “han venido a trabajar al Perú a quitarle el trabajo a los peruanos”, sumando así al rechazo contra los extranjeros. Además, se burló que en “algunos ha entrado un amor por los venezolanos” y, por lo tanto, “ya que los queremos tanto, alójenlos en las casas”.

Hoy, Belmont estrena un cargo en el gobierno de Pedro Castillo, quien ha decidido reactivar las relaciones con Venezuela a pesar de la dictadura que vive el país y enviando al operador de Vladimir Cerrón, Richard Rojas, como embajador, pero hace apenas dos años criticó el reconocimiento que le dio el Partido Aprista.

“(El Apra) ha izado el pabellón nacional de Venezuela en homenaje a estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos, esa es la verdad del asunto, más de un millón de venezolanos vendrán de aquí a fin de año con todos los beneficios que un peruano tiene”, resaltó en un video.

Además, a pesar de prácticamente liderar las encuestas, Belmont reclamaba que “los venezolanos van a decidir el futuro del Perú en las próximas elecciones, porque se calcula 1 millón de venezolanos estarán en Perú”. Esta afirmación fue desmentida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

“El 7 de octubre, solo 26 extranjeros mayores de 18 años y con 2 años de residencia continua en nuestro país podrán votar en las Elecciones Regionales y Municipales”, decía la institución y Belmont no se disculpó.

El 7 de octubre, solo 26 extranjeros mayores de 18 años y con 2 años de residencia continua en nuestro país, podrán votar en las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2018. Ellos se inscribieron y solo podrán elegir alcaldes y regidores del distrito donde viven pic.twitter.com/j27Sh7RQEY — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) August 6, 2018

Discriminación

Otra de las ‘perlas’ de Belmont, hoy cercano a Castillo, fue cuando acusó a un hombre de ser un “delincuente” por “su cara”.

Durante un enlace en vivo en el Emporio Comercial de Gamarra, Belmont fue abordado por un sujeto que lo empujó por atrás. La incomodidad del entonces candidato llegó a tal límite que generó indignación y develó su verdadero rostro.

“Miren a este delincuente que vino a agarrarme por la espalda, ¿lo vieron ustedes o no se dieron cuenta?”, dijo Belmont tras ser empujado y un periodista de Canal N le increpó por qué lo calificó así. Lejos de excusarse, el político insistió en que “le vieran la cara” para determinar que “era un delincuente”.

Ricardo Belmont el día que acusó de "delincuente" a un hombre porque "se le veía en la cara".

Machismo

La campaña para elegir a las autoridades regionales y municipales mostró el peor rostro de Belmont. En un mitin en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la capital, y donde los casos de feminicidio abundan, el candidato no tuvo mejor idea que decir: “Los hombres de bien lo construyen nuestras mujeres, la mejor maestra es la madre. Mi favorita es mi mujer. Ojo, yo no soy ‘cosito’. Ella de vez en cuando me agarra la ‘cosita’, pero eso es otra cosa”.

En otra oportunidad, Belmont quiso ‘presentar’ a su esposa a los asistentes del mitin y lanzó otra desastrosa frase. “Han visto que consumo lo que el Perú produce, ¿no?”, adujo para referirse a la nacionalidad de su pareja. Una vez más, dejando en claro su rechazo a los ciudadanos extranjeros y sumando su machismo.

Contra Pedro Castillo

Ya lo pasado, ¿pasado? Esa puede ser la idea que define al Belmont, de 76 años. Hace apenas seis días, en uno de los usuales videos que le gusta compartir para dar a conocer sus ideas sobre el contexto político y social, el asesor presidencial aseguró que “Pedro Castillo irá a la cárcel o terminará rico y fugado del país”.

El exalcalde de Lima vaticinó cuál sería el futuro del mandatario. “Yo temo que Castillo termine mal, me da pena por él porque lo veía un hombre sano”, resaltó el empresario. Estas declaraciones llamaron la atención, pues en la segunda vuelta electoral, Belmont había apoyado a Perú Libre e incluso posado al lado del dueño del partido político, Vladimir Cerrón.

Hoy, cuando fue confrontado sobre lo dicho por Castillo, Belmont aseguró que lo suyo fue una proyección, que habló desde su experiencia y fue todo lo contrario a lo que se difundió. “Se lo he dicho en su cara ahora, yo salí procesado con un pie en la cárcel, pero yo no me fugué del país. Si comienzan a estigmatizarte, a perseguirte y al final no te queda otra que sentarte a conversar con quienes quisieron hacerte daño”, dijo este lunes.

Mirtha Vásquez y “los caviares”

A pesar que ahora forma parte del círculo más cercano del presidente Castillo, Belmont quiso ‘recordar’ el paso de la hoy premier Mirtha Vásquez por el Congreso 2020-2021.

“No hizo nada, no sacó ninguna ley, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso y ahora es presidenta del Consejo de Ministros y yo no sé qué habilidades tienen estos caviares y meterse”, adujo en un video.

Además, resaltó que “los caviares siempre se meten por la puerta falsa” y son “los que promueven el matrimonio gay, la destrucción de la familia, el aborto”.

Ahora tenemos ‘otro’ Belmont, que ha olvidado sus críticas tras llegar a ocupar un cargo de asesor presidencial.