Esta mañana, Ricardo Belmont, exalcalde metropolitano de Lima, desacató las medidas de acudir a las playas para prevenir el contagio de COVID-19. Belmont reunió alrededor de 30 personas quienes acudieron a Agua Dulce sin mascarillas ni guardando distanciamiento social.

En la playa mencionada, Belmont caminó y conversó con varias personas mientras hacía una transmisión en vivo desde su página personal de Facebook. Con un micrófono con las siglas RBC, estos ciudadanos manifestaron sus críticas contra las medidas de restricción.

En esta caminata, se observó pancartas con el rostro de Belmont invitando a que los asistentes firmen para afiliarse a un movimiento político cuyo logo es un árbol.

“Dense un saltito, entre 9 a.m. y 12 p.m., para reclamar nuestra libertad. De nada sirve que los moraditos y esta mafia usurpadora que ha sido coimeada nos hayan lavado el cerebro y no quieras respirar aire puro y no quieras ser libre”, aseveró Belmont en un video difundido en su Facebook.

“Ven, te quiero dar un abrazo, voy a estar en Agua Dulce”, aseveró el exalcalde.

En el video, Belmont además criticó las medidas que restringirán el tránsito privado el 25 de diciembre y 1 de enero de 2021. ”No es la playa sino el oxígeno que está ahí. Si quieres te das un baño, te divertirás con tus hijos. De lo contrario te vas a perder tu Navidad o Año Nuevo sin recomponer tus pulmones y no podrás empezar el próximo año con las pilas cargadas”, acotó.

Por otro lado, Belmont señaló que darán “batalla a la dictadura instalada en el Perú”.

“Sería la muerte de la democracia. La instalación de una minora que defiende el aborto y matrimonio gay que manipula la ideología de género para distraerte. Mientras este gobierno despedía a 18 comandantes y altos policías. (...) Vamos a defender la institucionalidad del país sino caeremos en manos del poder gay”, aseveró.

A la fecha, según el Ministerio de Salud se registran en el Perú 991,558 personas infectadas de COVID-19. Asimismo han fallecido 36,901 peruanos por esta enfermedad.

