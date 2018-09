Ricardo Belmont sí acudirá esta noche al debate municipal del JNE

El candidato a la Alcaldía de Lima de Perú Libertario, Ricardo Belmont, finalmente sí acudirá al debate municipal a realizarse esta noche en el Centro de Convenciones de San Borja, y organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el ex alcalde de Lima manifestó brevemente: “Estaré en el Centro de Convenciones para el debate, no hay nada qué hacer, me han convencido”.

"Es una fecha muy importante porque voy a jugar de visitante y el 03 de octubre juego de local en la Plaza San Martín. (...) Ante tanta manipulación del poder fáctico, tanta prensa mentirosa, venal (...) Somos nosotros o somos la calle; la calle está con Belmont, la prensa, el poder mediático y alguno de los mermeleros están cambiando las encuestas en el último día", continuó.

Vea también A una semana de las elecciones, el voto de los indecisos será clave

Hasta ayer, se conocía que Belmont no acudiría al debate. En sus propias palabras, este evento era una “feria” y un “casting para novelas”. “Para mí nunca sirvieron, la gente ya sabe por quién votar”, aseveró en esa oportunidad.

El viernes, durante un evento suyo, se enteró en vivo que Renzo Reggiardo, postulante al sillón capitalino, había cancelado el debate paralelo que habían acordado en Barrios Altos.

Según las últimas encuestas de intención de voto, tanto Reggiardo como Belmont han perdido respaldo popular. En detrimento de ellos, Daniel Urresti (Podemos) y Jorge Muñoz (Acción Popular) han aumentado sus posibilidades.