Reynaldo Hilbck: "Las regiones no estaban contentas con De la Flor"

Los cambios generan retrasos, dice el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck. La salida o renuncia de Pablo de la Flor abre una incógnita en el proceso de reconstrucción. Lo más importante, según Hilbck, es establecer el cronograma de las obras para así contar con el desembolso de dinero.

¿La salida de Pablo de la Flor, director de la Autoridad de la Reconstrucción (ARC), es la crónica de una renuncia anunciada? Algunos gobernadores regionales la pidieron.

Sus lamentables declaraciones respecto a que los gobiernos regionales eran incapaces produjeron la presión de los gobernadores de la Mancomunidad Nororiental para que el gobierno cambiara al director de la ARC.

¿Agilizará las cosas su renuncia?

Su salida no es la solución para acelerar la reconstrucción. Se requiere cambiar el sistema de contrataciones y procedimientos que tiene el Estado para agilizar las inversiones y reconstruir más rápido. No es la persona, es el sistema.

¿Quién sería un buen sucesor: Bruno Giuffra, Carlos Bruce?

Tiene que ser una persona proactiva, de diálogo, más política, que comunique más, incorporando a los gobiernos locales y regionales. Bruno Giuffra está en el directorio de la ARC desde el comienzo y conoce el tema. Carlos Bruce es político, pero no está desde el inicio del proceso. Pero no depende de nosotros, es responsabilidad del presidente. Me preocupa y tengo gran expectativa sobre quién continuará este trabajo.

¿La Mancomunidad Nororiental es la responsable de la salida de De la Flor…?

Esto se inicia con sus declaraciones inadecuadas, los gobiernos regionales no estaban contentos con él por ello. Lo manifestamos en nuestro comunicado. No es un rechazo individual, sino de una mancomunidad, de los gobernadores de la macrorregión norte y también de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Por eso, emitimos un comunicado y enviamos también una carta al presidente para pedir que se evalúe a Pablo de la Flor…

Por lo menos, el gobernador de Lambayeque pidió su salida.

Así lo manifestó.

¿Usted tiene problemas por ser más moderado que otros gobernadores de la macrorregión?

En absoluto. Yo firmé el comunicado de la Macrorregión Nororiental. Un país debe tener líderes para la paz y para la guerra. A mí no me gusta el enfrentamiento. De la Flor es un buen profesional, valioso, sabe, un buen ejecutivo. Pero se equivocó, no es político. Tal vez se requiere un político, alguien que sepa comunicar y convocar a los alcaldes y gobernadores.

¿Según usted, por qué renuncia De la Flor?

Escuché que estaba cansado de tantas críticas del Congreso, los gobiernos regionales y la prensa. Él no es político, no resiste esas críticas.

¿Su renuncia conviene o no?

En mi opinión, los cambios drásticos generan retrasos mayores y no conviene más lentitud en este proceso. Todo cambio implica una demora. Se conforma un nuevo equipo, se debe revisar lo avanzado para continuar, o cambiar de política. Hay que esbozar un plan de trabajo, conocer a los alcaldes, gobernadores, los proyectos, etc.

Cualquier cambio de política y estilo exige una nueva adaptación.

El comunicado de la Mancomunidad Nororiental era fuerte. Señalaban que De la Flor “no tenía capacidad ni voluntad para dialogar y que carecía de equipo técnico”. Algunos gobernadores regionales sentían esa falta de diálogo con ellos, por ejemplo, Tumbes, Lambayeque…

¿Entre los gobernadores hay los más termocéfalos y los menos?

Algunos sienten más la falta de comunicación. Creo que se carece de un equipo de técnicos más completo para la reconstrucción. El actual es muy reducido para el trabajo realizado. Se requiere un mayor acompañamiento a las regiones en el tema de inversiones.

¿No hay eso?

Todavía no. Debería activarse. Para invertir en los 10 mil proyectos, se requiere acompañar a las unidades ejecutoras de los ministerios, regiones y municipios. También hay mucho centralismo. La mayoría de unidades ejecutoras están a cargo de los ministerios…

Porque ustedes y las municipalidades no tienen la capacidad…

Repito, tenemos mejor ejecución que los ministerios. No se comprende que el municipio es el más interesado en la avenida, en su desagüe. Para el Ministerio de Transportes o de Vivienda, estas obras son la prioridad número 58 en su inversión. Hay que descentralizar más la inversión y acompañarla con un equipo técnico. Es equivocado concentrar casi la totalidad de los proyectos en una unidad ejecutora. Debe entregarse más unidades ejecutoras a más alcaldes y que estos tengan mayor participación en la reconstrucción. Será más rápida.

¿Se puede acelerar la compleja reconstrucción?

Si trabajamos juntos, sí. Si comenzamos a pelearnos, no. Que la ARC critique a los gobiernos regionales, o si hay disputas con los ministerios se, no ayuda a avanzar. La protesta nuestra fue por las declaraciones desafortunadas y lamentables del director de la ARC. Molestan pues. Hubiera sido bueno que De la Flor se disculpara. En nuestra carta al presidente, le pedimos también que se manifieste en ese sentido y ofrezca disculpas. Pero también debemos voltear la página, no podemos detenernos en esta anécdota fea del proceso de reconstrucción.

¿Los gobernadores participan en el directorio de la ARC?

No, ninguno participa. Proponemos que esto cambie. Lo integran Economía, PCM, Vivienda, Agricultura y Transportes. Cuando lo consideran necesario, se suman Educación y Salud. Podríamos participar como gobiernos regionales para decidir sobre las inversiones. Hemos pedido también que estén el contralor y el jefe del OSCE. Son parte importante del proceso.

¿De la Flor dejó un buen plan de reconstrucción?

Luego de la emergencia, estamos en la etapa de la rehabilitación para evitar desbordes si El Niño se repite. Ya estamos realizando las labores de prevención. La reconstrucción está por venir, empezará el 2018. En abril pasado, el Ejecutivo y el Congreso emitieron la Ley 3056 de la Reconstrucción con Cambios. Le da un mandato a la Autoridad de Reconstrucción (ARC) para que elabore un plan de reconstrucción con un fondo de S/24 mil millones. La ARC elaboró un plan que estuvo listo el 15 de setiembre, cumpliéndose el plazo de tres meses y medio. Detalla 10 mil intervenciones en las regiones afectadas, señalando las unidades ejecutoras que harán las obras: municipios, gobiernos regionales y ministerios. El presupuesto para 2018 es de S/7,000 millones.

¿Qué falta entonces?

Que la ARC diga cuándo arrancan esas 10 mil intervenciones. No están calendarizadas.

¿Hay retraso?

Es un trabajo que debe hacerse. En noviembre deberíamos terminar con la calendarización. Por lo menos, yo estoy haciendo ese trabajo. Mi prioridad es Salud y vías regionales, que ya tienen expedientes técnicos listos.

¿La descolmatación de ríos y las defensas ribereñas ya empezaron en Piura?

La descolmatación está a cargo del Ministerio de Agricultura, empezó hace 15 días, están dentro de los procesos. Todos quisieran que el embarazo durara cinco meses, pero no se puede. Nosotros sí tenemos un retraso de 30 días en lo concerniente a las defensas ribereñas y la transitabilidad en algunas vías porque OSCE nos observó la licitación, también a Trujillo y Lima Provincias. Requirió una ficha de riesgos que no existía antes. Es una responsabilidad compartida. Empezamos en diciembre. Terminamos a fines de enero los diques izquierdo y derecho.

Habrá lluvias fuertes en diciembre, enero...

Solo Dios sabe si va a llover.

¿Si vienen lluvias fuertes en enero, los piuranos estarán a salvo…?

Como autoridad, debemos pensar que vendrán lluvias todos los años…

Pero si vienen las lluvias y no han terminado…

Estamos ejecutando las obras para que el río no se desborde. Vamos a comenzar por las zonas más vulnerables, los diques de la margen izquierda. La descolmatación está ayudando a encauzar el río. El Ministerio de Agricultura tiene que trabajar en ocho tramos, pero solo lo está haciendo en tres. Desconozco por qué, parece que tuvo un problema con las licitaciones.

Insisto, si llueve en diciembre contundentemente, será complicada la situación.

Sí. No se puede ir más rápido en el Estado. Yo soy un ejecutor, me gusta hacer cosas. Ni loco sería congresista, porque hasta barriga te sale de estar ahí sentado. Pero no sabe lo desesperante que es mover un sol del erario público, parece que estuvieras amarrado con cadenas. Me siento como si me hubieran mandado a la guerra con una honda. No tengo las herramientas para ejecutar rápido las inversiones. Se requiere que los procedimientos sean más ágiles. La Ley 3056 plantea un procedimiento abreviado, pero solo para una parte de la licitación, no para la otra, produciéndose un tiempo escondido que demora como dos meses.

Otro detonante para la salida de De la Flor es que la gente sigue viviendo en carpas…

En Piura hay un albergue, en Cura Mori, con 4,000 personas (inicialmente eran 10 mil) que fueron evacuadas ahí y que piensan radicar definitivamente en el lugar. Pero ocupan un terreno privado y el Estado no puede invertir directamente. Están negociando. Otro tipo de evacuado es el que dejó su vivienda, fue a una carpa. Regresó, y está en una vivienda temporal. A ellos hay que darles un bono para que construyan su casa definitiva. Pero eso aún no viene, hay lentitud, podría ser más rápido. El Ministerio de Vivienda debe entrar más en el tema, no sé si se trata de un problema presupuestal o qué. Otro tipo de evacuado es el que está en riesgo, en una quebrada, y no quiere moverse porque no tiene adónde. El Ejército está construyendo una ciudad satélite de 600 viviendas para que estas familias se reubiquen…

¿Ya comenzó?

Para hacerlo rápido, el Ministerio de Vivienda ha firmado un convenio con el Ejército. Pero aún no inicia. Están terminando de firmar convenios, etc. El Estado es muy fregado, es difícil. Además, hay que instalar agua, desagüe, pistas, veredas…

¿Cuánto tiempo le echa, para el día de San Blando?

El ministro de Vivienda dijo que en 60 días estaría habilitado, ya pasó un mes y no hay nada.

Están al vaivén del ritmo ministerial, pese a que algunos están en el directorio de la ARC…

Por eso, es importante calendarizar y decir cuándo se harán los proyectos. No sé si con la renuncia de De la Flor salga para noviembre el calendario de las inversiones de la ARC. Yo ya tengo mi cronograma. Pero no sé de las obras de la ARC porque no pertenecemos al directorio.

¿Los niños siguen estudiando en colegios prefabricados?

Hay 180 colegios en aulas prefabricadas, otros están reubicados. Que se hagan rápido las inversiones depende del Ministerio de Educación. No tengo información si hay expedientes técnicos o no. Igual ocurre con las postas médicas y algunos establecimientos de salud. El peor sector en Piura es Salud. Tenemos un presupuesto que no varía desde hace muchos años pese a que la demanda ha crecido. Falta también infraestructura. Piura ha estado abandonada por el sector Salud. Estamos gestionando para mejorar esto en 2018, para contratar más médicos y construir cuatro hospitales.

‘Que haya más diálogo’

Reynaldo Hilbck: "Es un buen profesional, valioso, sabe, un buen ejecutivo. Pero se equivocó, no es político".

El nuevo director de la ARC es Edgar Quispe. ¿Qué le parece?

La idea es que se instale en Piura para trabajar. Sé que es funcionario de Transportes del anterior gobierno. Vamos a conocerlo este lunes, ahí sabremos cuál será su programa de trabajo.

El lunes se reunirán con la premier. ¿Qué plantearán?

Que haya más diálogo y que el proceso se agilice. Plantearemos tener más acercamiento con el directorio de la ARC, como lo propusimos en la carta al presidente.

¿A De la Flor le faltó ensuciarse más los zapatos, como le dijeron?

Él sí visitó las regiones. Para realizar un plan de 10 mil proyectos para 260 distritos ha caminado y reunido con gente.

La Contraloría le paró tres proyectos…

La Contraloría señala riesgos, no interviene, salvo sea algo muy obvio. Quien paró fue el OCSE porque no se incluyó una matriz de riesgo. La Contraloría está presente todos los días en el gobierno regional.



Datos

- Reynaldo Hilbck Guzmán es presidente regional de Piura por el periodo 2015-2018. Fue elegido por la Unión Democrática del Norte.



- Es ingeniero industrial. Ha sido gerente general de la Agrícola Tungasuca SAC y presidente del directorio del Proyecto Especial Hidroenergético Alto.