Reynaldo Abia Arrieta: “No sabemos por qué se llegó a elevar el precio del Gasoducto”

En el marco de la investigación fiscal al Gasoducto del Sur , el fiscal Abia hilvana las hipótesis sobre el sobrecosto del proyecto.

¿Cuál es la nueva línea de investigación fiscal?

En el marco de esa nueva información proveniente de Brasil se empezaron las pesquisas para entender qué pasó en el Gasoducto. Sobre esa base y la de un testigo reservado que indicaba que efectivamente se habían hecho acciones tendientes a favorecer a la firma brasileña. Es así que se opta por abrir otra investigación paralela contra todas aquellas personas que estaban involucradas de manera directa con este proyecto, nos referimos a los directivos de Odebrecht y algunos funcionarios de Proinversión, Ministerio de Energía y Minas, etc.

El sentenciado ex directivo de Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, habría señalado en Brasil que se pagó coimas por el Gasoducto.

La información que nosotros tenemos es reciente. Ha llegado al Perú información reservada que da cuenta de que ha habido tratativas de acercamientos de Odebrecht al gobierno de Ollanta Humala para ver este tema del Gasoducto.

¿Se refiere al escrito hallado a Marcelo Odebrecht, que consigna las inscripciones ‘AG’ y ‘Keiko’? ¿Es correcto?

Claro. En eso radica la investigación fiscal para determinar si efectivamente ese acercamiento con esos pagos o ese apoyo para la campaña en el año 2011 (US$3 millones) tenía una finalidad y lo que Odebrecht buscaba con el otorgamiento de estas sumas de dinero.

La Contraloría cuestionó el incremento en el monto que adjudicó a Odebrecht.

La concesión tiene su origen durante el gobierno de Alan García y conforme se aprecia en el proyecto o iniciativa privada de Kuntur en 2008, se preveía invertir US$1,000 millones que no se pudo ejecutar. Luego, durante el gobierno de Humala, no se sabe o por lo menos no se ha explicado con claridad qué pasó con este cambio del proyecto respecto al monto.

Explíqueme.

Entre los años 2011 y 2012, se relanza otro proyecto con la Ley de Seguridad Energética para construir este tubo y llevar gas al sur del país. Se encargó el estudio con el análisis del costo de la obra y la demanda a la consultora Wood Mackenzie, que no determinó que el costo iba a ser US$7,000 millones, por eso no sabemos por qué llegó a elevarse el precio.

¿Cuál fue el monto calculado por Wood Mackenzie?

La consultora ha dicho que la obra debería costar US$3,000 millones, aproximadamente, con los cálculos que ellos han hecho. Pero Proinversión ha determinado que el costo final de la obra debe ser más de US$7,000 millones.

La Contraloría advirtió que no había demanda y que las reservas probadas de gas natural eran insuficientes para construir el Gasoducto.

Sí, claro. Parte de los otros hechos que mi despacho ha determinado que se investigue es que efectivamente la Contraloría ha hecho una de estas observaciones entre las reservas probadas o probables. Por lo menos, las reservas probadas de gas natural no dan la cantidad que se debería necesitar para que se transporte gas natural con el tamaño (dimensión) del tubo con que se estaba construyendo. Eso lo advirtió la Contraloría.

¿A quiénes investiga?

En el caso 475-2016 vienen siendo investigados Jorge Simoes Barata, Luis Pechiera Rubiños, Jorge Danós Ordóñez, Ana Reyna Palacios, Mario Bassino Pinasco, Willeri Cosio Seminario, Mariana Simoes y otras personas.

¿Solo ellos?

También está incluida Nadine Heredia. Y el ex presidente Ollanta Humala y el ex ministro Eleodoro Mayorga, quienes tienen la prerrogativa del antejuicio que ya se ha tramitado.