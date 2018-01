La Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó los 18 meses de prisión preventiva que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dictó contra los empresarios Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós representantes, respectivamente, de las constructoras JJ Camet y de ICCGSA.

Asimismo, se anuló el arresto domiciliario que acataba Gonzalo Ferraro Rey de Graña y Montero. La Sala de Apelaciones decidió imponer a los tres empresarios comparecencia simple.

El tribunal, presidido por la jueza superior Edita Condori y conformado, además, por los jueces superiores Rómulo Carcausto y Sonia Torre Múñoz, tomó la decisión por mayoría.

En diciembre último, el Poder Judicial dictó las medidas coercitivas contra los tres empresarios, ya que supuestamente conocían sobre los sobornos que Odebrecht habría pagado al ex presidente Alejandro Toledo por la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Las tres empresas participaron en el consorcio que se adjudicó los referidos tramos.

La resolución de la Sala Penal Nacional sostiene que en este caso no hay elementos para una prisión preventiva o si quiera un arresto domiciliario debido a que no se delimitó las circunstancias en las que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, informó a sus socios del pacto ilícito con Toledo.