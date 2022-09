Un reportaje de Nativa reveló que el candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría , intentó eliminar el expedientes judicial sobre la denuncia que interpuso su hijo contra él por presunta violencia psicológica y sexual.

Dicho medio mostró una resolución, con fecha de 30 de mayo de 2022, donde se detalla que el 22 de abril y 5 de mayo de este año, Alegría Varona presentó dos escritos en la mesa de partes del Poder Judicial.

En uno de ellos indica que la Fiscalía resolvió no formalizar investigación preparatoria en su contra y que la resolución de archivo había sido declarada consentida. No obstante, no adjuntó la resolución que declara el consentimiento de la disposición fiscal.

En el segundo escrito, el postulante al sillón municipal de Lima solicita la eliminación del expediente en su contra de los soportes informáticos de la institución judicial. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el primer despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Finalmente, el reportaje indicó que el mismo 30 de mayo, el Poder Judicial envió un oficio al Ministerio Público, en donde solicita la resolución que declara consentido el archivo de la denuncia en contra de Alegría, pero hasta el momento no hubo respuesta.

El último martes 20 de setiembre, Gonzalo Alegría se pronunció al respecto de esta denuncia y afirmó que todo se trata de “montaje”.

“Todo esto es un montaje asqueroso. Voy a entregar documentalmente ante notario a pantalla en la cual aparece que yo denuncio a cuatro personas y no tengo ninguna denuncia”, manifestó en diálogo con Willax.

“Hace dos semanas han intentado hacer creer a la población que yo tenía una empleada a la que rompí la cabeza y quedó demostrado que era mentira”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Pedro Castillo