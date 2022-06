Un reportaje de Panorama reveló que las ahora famosas constructoras chinas que ganan licitaciones del Estado no son exclusivas del gobierno de Pedro Castillo, sino que vienen trabajando con el Ejecutivo desde el 2016, cuando Martín Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Según el dominical, las licitaciones ganadas por las empresas chinas se dieron gracias a una serie de lobistas que acordaron reuniones con los dueños de estos negocios y con el entonces ministro y vicepresidente de la República, Martín Vizcarra.

En ese sentido, se mostró una serie de correos electrónicos de Elvira Labarthe, madre del exministro Salvador del Solar, quien en 2016 le escribía a Martín Vizcarra para que se reúna con Xavir Cazabuone, director de Pierson Capital Asia y director del Foro de Biarritz.

El mismo año, Rubén Lora Morgan, CEO peruano de la constructora portuguesa Montaengil, solicitó una cita para que se reúnan Wang Kun, gerente general de China Railway Túnel Overseas Engineering, y el entonces titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Un año después, en 2017, Lora Morgan envió un nuevo correo a Vizcarra Cornejo pidiendo que se reúna con la plana mayor de China Railway Túnel Overseas Engineering.

Asimismo, Mario Arbulú Miranda le pidió a Martín Vizcarra, en su entonces condición de vicepresidente de la República, que se reúna con Li Hong Mei, CEO de la empresa Zhongyue Constructional Engineering, en el marco de una misión comercial que se realizaba de China a Perú.

En diálogo con Panorama, Arbulú aseguró que la solicitud para gestar dicha reunión fue a pedido del lobista Wilson Gómez Barrios.

“El señor Gómez Barrios me llamó para decirme que había un chino cuyo nombre es Tao, me dijo que estaba viajando por toda Sudamérica para generar negocios para las empresas chinas. Me dice Gómez Barrios: ‘como tú tienes una buena relación amical con Vizcarra, no sé si puedes ayudarme a lograr una cita con estos inversionistas’”, dijo Arbulú.

