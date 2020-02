POR CARLOS VIGURIA Y ALVARO REYES

Jorge Ramírez se enteró ayer mediante un mensaje de WhatsApp que no era más el procurador ad hoc para el caso Lava Jato. Ramírez se encontraba de vacaciones desde el último lunes y en la noche del martes, después de dar algunas indicaciones por celular a miembros de su equipo de trabajo, decidió apagar su dispositivo para descansar. Al día siguiente, al encender el celular, leyó el mensaje que llevaba adjunta la resolución publicada en El Peruano que ponía fin a su gestión después de dos años y seis meses.

Este hecho, que fue corroborado por Perú21, fue confirmado horas después por el procurador general del Estado, Daniel Soria, cuando señaló que no ha mantenido comunicación con el ahora exfuncionario.

La salida de Ramírez estaba siendo evaluada desde el lunes por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, según contó Soria ayer en conferencia de prensa. Ese día, precisamente, se conoció que el procurador intercedió por la empresa Odebrecht para que lograra tener reuniones con miembros del Ejecutivo.

El exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, contó al diario Gestión que Jorge Ramírez lo buscaba desde diciembre del año pasado para hablar y precisó que fue la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, quien los contactó.

“En la reunión, el procurador me dijo que los señores de Odebrecht querían reunirse conmigo el día 8 (de enero). Como ese día tenía Consejo de Ministros, quedamos para el 9”, reveló Liu.

La intención de Ramírez, según fuentes consultadas, era que el gobierno pudiera escuchar a la compañía brasileña que planeaba presentar una demanda ante el Ciadi por la paralización del proyecto Gasoducto del Sur, pretensión que finalmente cumplió. La reunión con la empresa se concretó, pero no hubo acuerdo.

LAS RAZONES DE SORIA

“El fin de la decisión no fue en el marco de una medida de carácter sancionador. (...) El objetivo tiene que ver con fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y ciertamente de la Procuraduría ad hoc. La idea es que no haya dudas o se ponga en tela de juicio la labor de este sistema”, explicó Soria. El abogado consultaba constantemente la hoja que portaba y que lucía escritos a mano con varias correcciones en ambas caras.

En un momento, Soria Luján –quien lleva poco más de una semana como procurador general– dio a entender que la remoción de Ramírez fue por dedicarse a desempeñar funciones ajenas a su labor. “La Procuraduría tiene como función principal poder conseguir de la manera más adecuada las reparaciones civiles a favor del Estado”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el trabajo de un procurador “debe quedar claro”. A pesar de advertir una aparente falta, Soria recalcó que no se le ha abierto un proceso administrativo al exprocurador, y recordó que está en potestad “de establecer el término” de cualquier designación en cualquier contexto.

Además, subrayó que por tratarse de una decisión que no contemplaba una sanción y que tampoco tuvo que ver con alguna evaluación a su desempeño como funcionario, no se reunió ni conversó con Ramírez para tomar su versión sobre las cuestionadas reuniones con Odebrecht. “Se tomó una medida que indica la norma que da término a una designación sin que haya un descargo”, precisó.

CAMBIOS AD HOC

El procurador general informó también que el reemplazo de Ramírez será quien se desempeñaba como su adjunta en el caso Lava Jato: Silvana Carrión Ordinola. Ayer mismo por la tarde, Carrión y Soria mantuvieron un encuentro de coordinación, según conoció este diario. El equipo de la Procuraduría, dijo Soria, “se mantiene en sus funciones. Esta decisión no implica ningún tipo de reorganización”.

“Para la Procuraduría es importante que sus labores continúen. Se va a apoyar para que los objetivos de conseguir las adecuadas reparaciones civiles y que, de hecho, se están llevando a cabo por este equipo”, dijo el abogado.

Durante todo el día de ayer no hubo pronunciamiento de parte del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y menos de la titular de Justicia, quien, según el exministro Liu, fue la encargada de concretar el contacto con Jorge Ramírez.

FISCALES LO DESPIDIERON

Por la tarde, el equipo especial de fiscales Lava Jato difundió un comunicado en el que extendía su “reconocimiento a la importante labor” de Jorge Ramírez.

“Cumplió un rol preponderante dentro del avance de las investigaciones llevadas a cabo por el equipo especial, desempeñándose de manera autónoma, honesta e idónea”, señala el texto firmado por el fiscal coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, y otros fiscales.

“Reconocemos su participación activa en los procesos de negociación y suscripción de los acuerdos de colaboración eficaz”, indicó el texto.

Avelino Guillén, exfiscal superior: “(El despido) es un gesto político” [ANÁLISIS]

La separación de Ramírez ha sido de un momento a otro. Es una medida de carácter político, es un gesto político. La finalidad parece ser que no se cuestione la reunión que tuvo el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con representantes de Odebrecht.

Estoy convencido de que Ramírez no pudo haber propiciado esta reunión sin el conocimiento ni autorización de miembros del Ejecutivo como el premier Zeballos y la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla. Entiendo que estaban enterados de esa reunión.

Sobre dicho encuentro, propiciarlo no es parte de la función del exprocurador ad hoc. En el litigio, Odebrecht es la parte adversaria, por más que esté sometida a un proceso de colaboración. ¿Cómo pudo Ramírez prestarse para este tipo de reuniones? Es por eso que el procurador general ha tomado esta decisión y ha remarcado que no se dio por ser una evaluación funcional y, por ello, no se le ha escuchado y no hubo un descargo de Ramírez para que haga su defensa.

Por otro lado, creo que hubo dos momentos para que el procurador incluya una cláusula en la que Odebrecht se desista de acudir a instancias internacionales. El primero fue cuando se suscribió el acuerdo de colaboración eficaz. Esa fue una falencia de Ramírez, quien debió plantearla durante la discusión y el debate. Y el segundo, cuando se supo por periodistas ecuatorianos que Odebrecht mintió y ocultó información sobre otros proyectos en que había pagado coimas.

TENGA EN CUENTA

- Perú21 buscó los descargos de Jorge Ramírez; sin embargo, no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

- Al cierre de esta edición, se conoció que la firma de abogados que representa a Odebrecht, Clifford Chance US LLP, solicitó una reunión con el Ministerio de Economía para revisar “alternativas” a fin de suspender la solicitud de arbitraje interpuesta ante el Ciadi.