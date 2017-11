Restringen libertad a Manuel Burga por presunta amenaza de muerte a testigo

Una jueza estadounidense decidió este miércoles restringir la libertad condicional de Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que, según la fiscalía de Nueva York, hizo gestos como si quisiera decapitar un testigo clave, el empresario argentino Alejandro Burzaco, que se presentó en el juicio que afronta el ex funcionario por el escándalo de corrupción de la FIFA.

La fiscal estadounidense Kristin Mace pidió a la jueza Pamela Chen, a cargo del megaescándalo FIFA en la corte federal de Brooklyn, que ponga a Burga en prisión porque en dos oportunidades, el martes y este miércoles, se pasó la mano en línea recta por la garganta como si quisiera decapitarlo.

Burzaco, ex presidente de la empresa Torneos Y Competencias, atestiguó por segundo día y relató que pagó US$3.7 millones a Burga en sobornos a cambio de contratos, así como otras millonarias coimas a los co-acusados José María Marín, ex jefe del fútbol argentino, y Juan Angel Napout, ex presidente de la Conmebol. Sobre ello, tres se declaran inocentes.

La jueza dijo que tenía una "seria preocupación". "Esto puede haber sido un esfuerzo para intimidar al testigo", afirmó, pero como el único video que habría registrado los gestos de Manuel Burga era borroso, no quiso colocarlo en prisión ni dificultar más aún su diálogo con su abogado.

Burzaco se mostró visiblemente alterado y derramó lágrimas este miércoles por la mañana, al parecer enseguida después del presunto gesto de Burga. "Aquí se cometió un nuevo crimen: intimidación de un testigo", dijo la fiscal Mace.

Pero Bruce Udolf, abogado de Burga, dijo que su cliente solo se rascó la garganta porque tiene una irritación y la piel seca y que Burzaco lloraba porque un ex funcionario del fútbol que implicó en la corrupción, Jorge Delhon, se suicidó el martes en Buenos Aires. "Este (Burga) es un hombre tímido y tranquilo", dijo Udolf. "Se rascó el cuello", agregó.

La juez Chen decidió que Burga, en prisión domiciliaria tras pagar una fianza de US$ 2 millones y con grillete electrónico, no tendrá más acceso a una computadora hasta el final del juicio y solo podrá usar el teléfono para comunicarse con su abogado. Tampoco podrá salir de su casa sin su abogado.