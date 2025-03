Respuesta a carta de Alfredo Zambrano

Alfredo Zambrano Rodríguez envió una carta notarial a esta redacción exigiendo rectificación por la información contenida en la nota titulada “Un notario sobre ruedas”, publicada en las versiones impresa y web de Perú21 el domingo 23 de febrero de 2025.

Zambrano rechaza que se “insinúe” que su notaría esté vinculada a una mafia de clonación de placas vehiculares y falsificación de documentos.

Asegura que la versión de “un miembro de dicha mafia no es evidencia verosímil alguna, máxima cuando ha sido desmentida tanto por el personal de la notaría como por mí mismo. No puede considerarse, entonces, una fuente fiable ni tomarse sus afirmaciones como una evidencia en nuestra contra”.

Agrega también: “La Fiscalía ha determinado claramente que yo jamás formé parte de esa banda y me excluyó del delito de organización criminal en la acusación respectiva. No he cometido delito alguno”.

Además, señala que el hecho de que exista una investigación fiscal “no le da derecho a colocar mi nombre y foto en la portada insinuando insidiosamente que yo sería integrante de la misma”.

Dice que no se ha recogido su versión completa para la nota porque las legalizaciones de firmas no requieren uso de verificación biométrica por mandato de la ley.

Finaliza indicando que la nota ha publicado “información imprecisa, parcial y sesgada” sobre una investigación “que tiene carácter reservado”, lo que afecta su honor y reputación.

Respuesta de Perú21

Perú21 contó una historia de interés público tal como se presenta en las actas fiscales expuestas en el reportaje.

Ha sido el Ministerio Público el que, como parte de su investigación, ha llegado hasta el notario Alfredo Zambrano Rodríguez al advertir que este firmó las cartas poder que fueron halladas en manos de Marco Antonio Napan Gómez y Soledad Barazorda, quienes usaron esos documentos para conseguir la clonación de placas vehiculares.

En esa línea, fue el propio Napan quien comprometió a la Notaría Zambrano y a dos trabajadoras de esta en las actividades que este realizaba. Zambrano asegura que la declaración de “un miembro de dicha mafia no es evidencia verosímil alguna”; sin embargo, el notario está investigado en este caso que data de 2021. Es decir, a cuatro años de iniciado el proceso, Zambrano Rodríguez sigue incorporado en la carpeta fiscal.

Sumado a esto, el notario Zambrano ha presentado recursos ante el Poder Judicial para ser excluido, pero la excepción de improcedencia de acción que interpuso fue rechazada en segunda instancia, como confirmó su propio abogado, Enrique Ghersi.

Perú21 no ha afirmado que Zambrano pertenezca a una organización criminal; ha informado que el caso en que se lo implica es por falsificación de documentos.

Alfredo Zambrano aduce que este diario no ha consignado su “versión completa” en el reportaje, pero eso no es cierto. Se incluyeron todos los argumentos de defensa que Ghersi compartió y se mostraron para que el lector tenga una idea clara de su postura. Incluso se registró que, de acuerdo a su versión, el agraviado es el notario.

Asimismo, se publicaron los alegatos de la Fiscalía, que incide en que el notario debió realizar el control biométrico antes de legalizar las cartas poder para corroborar que las firmas y huellas eran verídicas.

Por último, Zambrano señala que el reportaje registra “información imprecisa, parcial y sesgada”, una perspectiva que este diario, como se ha aclarado en esta respuesta, no comparte.

En conclusión, Perú21 expuso los hechos tal y como están consignados en la investigación.

