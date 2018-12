Ratificación de fiscales no se publicó en El Peruano porque "faltaba papel", sostiene Chávez Cotrina

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina , coordinador de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, aseveró esta tarde que con resolución que ratifica a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro el titular del Ministerio Público muestra un respaldo al trabajo de ambas en el Callao.

"Lo que se ha ratificado es a seis fiscales, dos provinciales, Sandra Castro y Rocío Sánchez con sus dos adjuntos cada una. Eso me parece muy bien, eso es una muestra que el fiscal de la Nación está respaldando el trabajo de las fiscales del crimen organizado del Callao", sostuvo en diálogo con RPP.

Chávez Cotrina advirtió que aún no se publica las resoluciones que ratifican a su pool de fiscales de crimen organizado y dijo esperar que esta sea expedida a lo largo del día o en tal caso mañana por la mañana. Explicó que en caso este grupo de "50 fiscales" no sea ratificado, muchas investigaciones de "paralizarían".

"Espero que en el transcurso del día el fiscal de la Nación haya firmado esas resoluciones, porque el secretario general me dijo que lo había firmado, pero bueno hasta ahora no tenemos noticias certeras, es ver para creer como dicen", señaló.

"Espero que a más tardar mañana salga eso, porque si no se prorroga su nombramiento, pues ya no pueden trabajar. Las investigaciones también se paralizarían mientras no tengamos el apoyo que necesitamos", manifestó.

Finalmente, Chávez Cotrina indicó que la razón que le dieron cuando preguntó por qué no se hizo pública esta resolución con el diario oficial El Peruano esta mañana era que "faltaba papel".

"Lo que me han explicado es que es un tema que no había espacio en el diario El Peruano y que la resolución ya estaba firmada, así me dijo", declaró.