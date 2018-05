Inició la carrera. Renzo Reggiardo confirmó su candidatura para la alcaldía de Lima por el partido Perú Patria Segura . El ex legislador ganó las elecciones internas del partido que se desarrollaron en Cieneguilla este sábado.

El político de 45 años, quien es el secretario general de dicho partido, agradeció la confianza depositada por las decenas de militantes que asistieron a votar.

" Lo único que les puedo decir es que nadie nos va a bajar de carrera, estamos en carrera ", manifestó en la tarde de ayer.

Según una encuesta de El Comercio - Ipsos , Reggiardo —pese a no haber precisado su candidatura hasta ayer— se ubica primero en las preferencias con 9% de este mes, un punto menor que abril.

Sus más cercanos perseguidores son Ricardo Belmont , ex burgomaestre limeno; Daniel Urresti , ex titular del Interior y Enrique Cornejo , ex ministro del Interior. Todos los mencionados tienen 8% de preferencia electoral.

DATO