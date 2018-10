Renzo Reggiardo: "Es evidente que el 7 de octubre vamos a ser ganadores"

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria Segura (PPS), Renzo Reggiardo , aseguró estar convencido que ganará las elecciones municipales del próximo domingo 7 de octubre tras la realización de los dos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en los cuales no participó.

"Nosotros sabemos que estamos sólidos. No se puede hablar de encuestas, voy a ser respetuoso de ello, pero es evidente que el día 7 de octubre vamos a ser ganadores porque la población así lo ha demostrado. Nosotros hemos recibido muchísimo respaldo", aseveró en declaraciones a ATV.

Renzo Reggiardo reafirmó su postura en no haber asistido al debate por una "cuestión de principios y de convicciones" y criticó a su contendor, Ricardo Belmont (Perú Libertario), por haber participado del encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Yo creo que Ricardo Belmont se equivocó ayer en el sentido de cambiar, por tal vez un cálculo político, su postura. [...] Yo creo que hay que ser consecuente con uno. Si tiene sus convicciones, tiene que ser consecuente con ello, a pesar que eso pueda ser un error político", señaló el candidato de Perú Patria Segura.

Renzo Reggiardo también cuestionó al candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz (Acción Popular), por tener "un caso de Larcomar que está abierto por un tema de estacionamientos".

"En todo caso, será el señor Muñoz el que tenga que responder porque hay evidentemente algunas dudas y es importante que los candidatos aclaren a la población que no tienen nada pendiente con la ley. En mi caso particular, no tenemos absolutamente nada pendiente y simplemente seguimos caminando hacia adelante", refirió.

Finalmente, arremetió contra Daniel Urresti (Peru Podemos) por los procesos penales que enfrenta, en alusión al caso del periodista asesinado Hugo Bustíos en 1988; y criticó en este sentido la "pasividad" del JNE ante presuntas irregularidades en la inscripción .

"A mi lo que me molesta e indigna es la pasividad del ente electoral ante una serie de fábrica de falsificación de firmas aparentemente denunciada por varios medios de comunicación. No entiendo por qué el JNE no hace nada o hace muy poco", manifestó.