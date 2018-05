El ex congresista Renzo Reggiardo , quien postulará este 7 de octubre a la Alcaldía de Lima por su partido, Perú Patria Segura (PPS), denunció que desde setiembre de 2017 recibe amenazas de muerte.

“Son llamadas amenazadoras. (Me piden) que me retire de la contienda política, que si no, van a dañarme, van a dañar a mi familia. (...) Probablemente esto tenga que ver con una candidatura que ya es pública, porque a partir de ese momento en que se publican unas encuestas es que se genera esto”, señaló ayer a su salida de la Dirincri, adonde acudió para la ampliación de la denuncia que formalizó la semana pasada.

El caso está en la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat). Reggiardo, quien conduce un programa de TV en el que develan casos delincuenciales, habría recibido cinco llamadas, las cuales se hicieron desde un mismo penal y por un mismo sujeto.

Otra llamada fue hacia su abogada, Liliana Campos, y una última a un trabajador de su programa de TV. En todas las comunicaciones le piden que no postule a la Alcaldía de Lima porque peligra su vida y la de sus hijos.

“Hemos hecho lo que hay que hacer: formalizarlo (la denuncia). Estoy convencido de que los vamos a identificar, que se va a saber de dónde viene todo esto, esta campaña de desprestigio o de pretender generar algo en nosotros cosa que no van a hacer”, manifestó.

Añadió que luchará no solo contra “el robo en las calles, sino también contra la criminalidad que se escuda en organizaciones políticas, en grupos políticos. Eso es algo que tiene que cambiar de una vez”. En todas las encuestas, Reggiardo encabeza las preferencias.

SABÍA QUE



- Renzo Reggiardo también formuló la semana pasada denuncia ante el Ministerio Público.



- Ayer Reggiardo entregó los audios de las siete llamadas telefónicas. Su abogada fue quien logró que vayan a prisión dos de los sujetos que dispararon a su hija en el año 2011.