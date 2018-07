El congresista Juan Sheput , vocero alterno de la bancada gobiernista de Peruanos Por el Kambio (PpK), afirmó que la renuncia de Salvador Heresi del Ministerio de Justicia era “imprescindible” en la coyuntura política.

“Por un lado tengo afecto por Salvador Heresi como compañero de bancada, pero por el otro soy consciente que su renuncia era imprescindible. Ha hecho bien Salvador en renunciar frente a la exigencia del presidente”, expresó, desde Colombia, a Canal N.

Heresi renunció la tarde de este viernes a la cartera de Justicia y Derechos Humanos luego que Panorama difundiera, vía Twitter, un audio que él protagoniza con el cuestionado juez supremo César Hinostroza, en el cual le pide consejos sobre un proyecto de ley que llegó a su despacho.

Sheput manifestó que “en una situación como la actual, en la cual la percepción de la ciudadanía es muy negativa sobre la forma de actuar del PJ, y siendo el doctor Hinostroza una persona absolutamente controversial, no solo por los audios sino por los fallos judiciales que ha protagonizado, que el ministro de Justicia, que va a tener un rol protagónico en la reforma de ese sector tenga una relación amical y de consejería con ese sujeto, convertía en insostenible su permanencia en el ministerio, no podía seguir en el cargo”.

Minutos antes, el congresista Carlos Bruce, también de la bancada de PpK, se pronunció en contra de la renuncia de Heresi pues, dijo, en el audio propalado no se evidencia la comisión de ningún acto ilícito. Sheput respondió que, en este escenario, no interesa si lo que se conversa es legal o no.

“No necesito conversar de este tema con nadie. Es una situación que tiene que ver con lo que está sucediendo en el país, una situación de escándalo política en la cual no interesa si es legal o ilegal sino cuál es la percepción de la ciudadanía ante una decisión del gobierno de reformar”, sostuvo.