La presidenta de la República, Dina Boluarte, insistió en que no renunciará al cargo pese a que el Congreso rechazó todos los proyectos de ley que se debatía para realizar un adelanto de elecciones, recortando así el mandato de las autoridades elegidas el pasado 2021.

“Respecto a mi renuncia, he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide. Es un grupo de estos señores que están generando las protestas en las calles, sobre todo de las bancadas de izquierda que hasta ahora no se entiende cuál es el propósito de la renuncia de Dina Boluarte”, aseguró desde Arequipa.

Como se recuerda, la Comisión de Constitución desestimó poner en debate el proyecto de ley para un adelanto de elecciones en octubre de este año, el cual fue enviado por el Poder Ejecutivo, proyecto que la propia Boluarte anunció en caso el pleno no alcanzara un consenso para cambiar la fecha de los comicios generales, lo cual terminó por ocurrir.

Por otro lado, tras reiterar que no renunciaría a su cargo, aseguró que en caso acepte dejar la presidencia, la crisis no cesaría, sino que se agudizaría.

“Si viniese otro presidente, que no quieren que sea (José) Williams Zapata. Es decir, sobre la crisis quieren más crisis. Quieren que se renueve la Mesa Directiva. Es decir, a estos señores de las bancadas de la izquierda radical no se les entiende y no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos”, indicó.

“La reflexión creo yo está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución quienes deben analizar. Nosotros como Gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar”, agregó.