Tres días después de haber anunciado que renunciaba a su candidatura al Congreso por el Partido Morado (PM), Daniel Mora no movió un dedo para tramitar ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 su decisión de apartarse de los comicios.

El presidente de dicha jurisdicción electoral, Luis Carrasco, indicó a Perú21 que “no existe una solicitud de renuncia formal” por parte del exministro y, por lo tanto, sigue postulando al Parlamento tras hacerse público que en marzo del 2019 su esposa lo denunció por violencia familiar.

“Mora es el único que puede pedir su renuncia de manera formal ante el JEE. Si no lo ha hecho es porque, se entiende, quiere seguir en carrera, lo demás es discurso político”, manifestó Carrasco.

De hecho, el propio excongresista dijo ayer en Canal N que no hará nada para formalizar su dimisión. “Esa función es del personero, quien lo hace a través del partido. Yo no puedo meterme”, apuntó.

Pudo ser excluido

Sin embargo, la salida de Mora de los comicios pudo ser un proceso más directo y célere si el JEE de Lima hubiera conocido a tiempo sobre este caso de violencia.

Este diario pudo corroborar que recién el 7 de enero último, antes de hacerse pública la denuncia, la Corte Superior de Lima le informó a Carrasco sobre este hecho.

El magistrado consideró que era un motivo de “exclusión” que Mora omitiera esta denuncia en su hoja de vida, pero el último jueves resolvió no retirarlo de la contienda porque el plazo para exclusiones era hasta el 20 de diciembre en primera instancia.

“Si se hubiera detectado la omisión en su declaración jurada antes del 20, el señor Mora pudo haber sido excluido”, remarcó Carrasco.

Así las cosas, el pasado viernes, el Partido Morado solicitó al JEE de Lima el “retiro” de Mora de su fórmula electoral; sin embargo, no anexó documentación mínima que sustente la renuncia, ni el documento oficial del partido que formalice su salida, según Carrasco.

En consecuencia,la entidad declaró ayer improcedente el pedido “por incumplimiento de requisitos”. El personero del PM, Marco Zeballos, aseguró a Perú21 que subsanarán las observaciones.

Depende del partido

Para la constitucionalista Beatriz Ramírez, si el JEE de Lima o, en su defecto, el JNE no oficializan el retiro del candidato de los comicios y logra ser electo como congresista, Daniel Mora “podría decidir no recibir sus credenciales y no juramentar, sería inédito”.

“En este escenario, el primer accesitario del PM podría ingresar como su reemplazo”, acotó en diálogo con Perú21.

Sin embargo, Ramírez considera que esto se puede evitar si el partido vuelve a solicitar la exclusión.