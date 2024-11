Mineros inscritos en Renovación Popular y Perú Libre detrás de extensión del REINFO

No hay dudas de que la campaña política para 2026 ya empezó, y eso lo sabe bien el militante de Renovación Popular Máximo Adolfo Franco Bequer. Este personaje celebró la noche del martes 26 la censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. “Finalmente, se ha logrado en el Congreso censurar al ministro que ha sido prácticamente la pieza clave de la Sociedad Nacional de Minería. Estamos a punto de lograr esa ansiada ampliación del proceso de formalización”, dijo a través de un video difundido en Internet. Pero, Franco Bequer no es un simple militante de la ultraderecha, pues, su papel principal en estos momentos es ser la cabeza de la paralización del país con la finalidad de lograr la ampliación del plazo para que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) siga funcionando con impunidad.

Franco Bequer es presidente de la autodenominada Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) en donde se han infiltrado también mineros ilegales y mineros que no han cumplido con las obligaciones de actualizar su Reinfo. Se presenta ante los políticos de turno como el representante de medio millón de trabajadores. A buena cuenta, medio millón de votos para políticos oportunistas y populistas que buscarán una renovación de curul en 2026 o llegar al Legislativo por primera vez. ¿Franco le ha dicho a sus mineros que desde julio de 2024 es parte de las filas de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular?

“El triunfo de haber sacado al ministro es un triunfo que todos los mineros debemos estar contentos”, le dijo a sus afiliados.

Este diario intentó comunicarse con Franco Bequer sin éxito, pero hace un par de días nos hizo llegar una comunicación para confirmar que ellos quieren extender el Reinfo por lo menos 24 meses más.

En Internet también hay otro personaje que se presenta como dirigente minero, pero es un potencial candidato al Congreso para 2026. Se trata del militante de Perú Libre Adolfo Valverde. En su último video se muestra mascando hoja de coca frente al Congreso. Valverde también es parte de Confemin y cumple con todos los requisitos legales para competir por una curul.

Ambos políticos pertenecen a partidos con bancadas que votaron por la censura de Mucho y por la salvación del ministro de Julio Demartini, pese a que su sector les dio carne podrida a los niños más pobres del país.

Norma Yarrow, de Renovación Popular, dijo a este diario que no sabía nada de la afiliación política de Franco Bequer a su partido. “Yo voté por la censura por convicción. No me he reunido con el señor”, dijo a Perú21.

PALACIO MUDO

Mientras desde el Poder Ejecutivo han preferido guardar silencio sobre la decisión del Congreso de censurar al ministro de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho —alegando una supuesta demora para sacar adelante la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE)—, en el sector y especialistas hay incertidumbre sobre quién asumirá las riendas de una cartera clave para el desarrollo económico del país, sobre todo tras los rumores de que allegados al círculo cercano del cuestionado Oscar Vera están en el bolo.

La exvicepresidenta de la República y extitular de Economía y Finanzas Mercedes Araoz expresó su preocupación sobre las verdaderas motivaciones de la censura a Mucho y reclamó que se adopten decisiones basadas en los intereses nacionales y no personales.

“Yo lo lamento (la censura) porque lo que nos demuestra es que las economías ilegales están tomando el poder en el país. Aquí hay que hablar seriamente con el Congreso, o sea, ¿qué esperan? ¿Cuando quieran postular al gobierno en 2026 van a ser ellos dependientes de esas economías o van a enfrentar el crimen organizado que está detrás de ellas?”, refirió Araoz.

BUSCAN IMPUNIDAD

En declaraciones a Perú21TV, por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, advirtió que la salida de Mucho del gabinete evidencia que “tenemos una alta participación en el Congreso de parlamentarios que están abiertamente apoyando la ilegalidad”.

“La Ley MAPE o la presentación tardía de este proyecto que ha sido debidamente socializado por varios meses, es solamente un pretexto. En realidad, ni los mineros ilegales ni los congresistas que los apoyan quieren una Ley MAPE, lo que ellos quieren exclusivamente es prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) (…) que ha generado una abierta inmunidad para delitos penales de aquellos que están en la minería ilegal”.

En esa línea, agregó que “sería una tragedia” que una persona del entorno del exministro de Energía y Minas y hoy gerente general de Petroperú, Oscar Vera, asuma la conducción del Minem “porque para eso hay que conocer la actividad y tener valores, y la verdad es que las personas que rodean al personaje (Vera) no los tienen y él mismo tampoco y entonces ahí hay un problema”, comentó.

Al cierre de esta edición se supo que el exministro Carlos Herrera Descalzi ingresó a Palacio de Gobierno.

TENGA EN CUENTA

La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá hoy un nuevo predictamen para ampliar el Reinfo, el cual, según fuentes de este diario, sería una suerte de carta en blanco para los mineros ilegales.

Las fuentes revelaron que el documento plantea ampliar el Reinfo por un año con una eventual prórroga de ser necesario.

Se ha eliminado como condición para permanecer en el Reinfo el tener autorización para el uso de explosivos y como causal de exclusión del proceso de formalización, el habérsele negado la inscripción en el Registro de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados.

Además, no se exigirá el llamado expreso a la Fiscalía y la PNP para garantizar el cese de actividades de quienes hayan sido excluidos del proceso de formalización.

