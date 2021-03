El último viernes, luego de que salieran a la luz polémicas declaraciones de la candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, Neldy Mendoza, sobre el rol de la mujer, el líder del partido y aspirante presidencial, Rafael López Aliaga, anunció que solicitó a la también número 2 al Congreso poner su cargo a disposición, medida que –según expertos– sería inviable a estas alturas de las elecciones.

En conversación con Perú21, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, sostuvo que el pedido de López Aliaga “no es más que un gesto político”.

“Esto no tiene efecto legal, Mendoza seguirá integrando la fórmula presidencial porque el plazo para renunciar venció el 10 de febrero. Lo que tendría que pasar para que no sea vicepresidenta es que gane las elecciones y que ella voluntariamente no recoja su credencial y no asuma”, explicó.

La autora de la frase “abuelas terroristas” también es candidata al Congreso. El experto en temas electorales José Tello dijo que seguirá en ambas candidaturas. “Es imposible que hoy alguien retire su candidatura, ya sea a la vicepresidencia o al Congreso. Va tener que seguir; es similar al caso de Daniel Mora, en 2020 se habló de su renuncia al Partido Morado, pero por los plazos, no fue posible”, recordó.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi indicó que, de ser elegida, Mendoza podría seguir siendo miembro del Congreso aun si decide no asumir la vicepresidencia. “Como ella ha expresado una postura que choca con el electorado, el partido no sabe qué hacer para lavarse las manos y entonces anuncian algo que es inviable legalmente”, añadió.

COMISIÓN DE DISCIPLINA

El candidato a la segunda vicepresidencia y N°1 al Congreso, Jorge Montoya, sostuvo que la Comisión de Disciplina de RP evalúa abrir un proceso contra Mendoza. “Como la señora no sigue la línea del partido, se le pidió que se haga a un lado. Esto será sometido a un proceso en que ella podrá presentar su descargo”, dijo a este diario.

TENGA EN CUENTA

Desde Arequipa, la candidata Mendoza ofreció disculpas ayer por sus polémicas declaraciones y anunció que daría un paso al costado. “ Me allano a la solicitud de nuestro presidente Rafael López Aliaga ”, expresó.

”, expresó. José Tello refirió que en el escenario de que Renovación Popular gane las elecciones y Mendoza decida no asumir, Jorge Montoya sería el segundo después de Rafael López Aliaga.

La frase utilizada por RLA, “poner a disposición el cargo”, solo aplica para políticos en funciones y no para candidatos, precisó el abogado Alejandro Rospigliosi.

