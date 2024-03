A una hora de que empiece el Pleno, en el que se votará el informe final que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la suerte de sus miembros estaría echada. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, confirmó a Perú21 que “ya se cuentan con los 66 votos” para destituirlos.

“Se cuentan con los votos. Estamos sancionando una falta grave de infracción constitucional cometida por todos juntos. Han confabulado ellos. Los votos existen”, dijo Montoya, al ser consultado por este medio si es que ya se cuentan con los 66 votos requeridos, según el reglamento, para conseguir la inhabilitación, y por consecuencia, la destitución.

Jorge Montoya confirmó que hoy se realizará la votación. (Foto: Perú21/MotorolaG100)

“Hay mucha gente que está preocupada —añadió—si se van tres o cuatro, si se van todos no hay ningún problema. Van a ser reemplazados de manera automática de acuerdo a la ley”.

Sobre lo señalado por la JNJ, de que tres accesitarios poseen más de 75 años, y no podrían reemplazar a tres miembros removidos, y que de esa manera la Junta se quedaría solo con cuatro miembros —tres sí pueden ser sustituidos, en caso sean destituidos, porque los suplentes sí poseen menos de 75 años— y no podría sesionar porque no tendría quorum, Montoya dijo que la Defensoría del Pueblo se encargaría de elegir a los nuevos miembros.

La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz, señaló ayer que la votación de hoy está confirmada, y descartó que se vaya a suspender por problemas técnicos ocurridos en la votación del informe final del caso ‘Mochasueldos’ de María Cordero. Lo que pasó es que se cayó el sistema de votación en el Pleno. No obstante, dijo que el problema fue solucionado.

El informe final del caso JNJ, que fue aprobado el 26 de febrero último en la Comisión Permanente, recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a toda la JNJ de la función pública —Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello— por haber vulnerado los incisos 3 de los artículos 156 y 139 de la Constitución, al haber mantenido en el cargo a Tello, cuando no podían hacerlo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.