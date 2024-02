La declaración de Jaime Villanueva ante el fiscal Reynaldo Abia —integrante del equipo de la fiscal suprema Delia Espinoza— y filtrada a la periodista Milagros Leiva despertó la ira de las dos fuerzas políticas con más presencia en el país: el fujimorismo y el Partido Aprista.

“Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, era una anotación que según Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, el periodista Gustavo Gorriti ya la tenía en su poder y se la entregó a la fiscalía de Lavado de Activos. “En un viaje que hacen a Brasil Germán Juárez y Rafael Vela aparece la famosa anotación de Marcelo, pero esa información ya la tenía Rafael porque Gustavo se la había dado por la misma época”, declaró Villanueva.

A partir de ese testimonio, Fuerza Popular ha hecho una cuestión de Estado (ver recuadro) y hasta ha solicitado la nulidad de la investigación. Sin embargo, lo que hasta ayer ignoraban en el fujimorismo era el resto de páginas de la declaración de Villanueva —las que obtuvo Perú21— en donde también se revela las maniobras del partido de Keiko Fujimori para sacar del camino a los fiscales del equipo Lava Jato.

Esos movimientos involucran a la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano. “No recuerdo en qué mes, pero fue en el contexto que José Domingo hizo algo contra Keiko Fujimori. Moyano le pidió que lo saque del equipo Lava Jato, y que saque a Rafael Vela. Patricia dijo que José Domingo está postulando para ser juez y mejor esperábamos que se vaya por sus propios méritos. Cuando salía, Moyano me dijo que los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que Rafael Vela y José Domingo salgan de ese equipo. Incluso (Moyano) me dijo: ‘Ahora me van a llamar la atención, por no haber logrado eso’”, declaró Villanueva.

"Moyano era el nexo con el partido fujimorista", confesó el exasesor del Ministerio Público.





Documento se encuentra en el despacho de la fiscal Delia Espinoza y fue elaborado por el fiscal Reynaldo Abia.





ALTA TENSIÓN

El fiscal José Domingo Pérez no se quedó callado y a primera hora descargó su posición sobre los dichos de Jaime Villanueva. "Qué importante hubiera sido que el fiscal (Reynaldo) Abia le pregunte a qué se refiere con investigación, ¿una investigación periodística o una investigación fiscal? Es que eso obviamente no lo dice. A mí me parece que el señor Gorriti es uno de los mejores periodistas del país", dijo en RPP.





Pérez también descartó el testimonio de Villanueva sobre la forma como llegó al equipo de Lavado de Activos. El exasesor indicó que fue él quién lo recomendó. “La única autorización que me solicitan es para desplazarme de la fiscalía Anticorrupción a la fiscalía de Lavado por la condición de nombrado que tengo. Y esa solicitud me la realizó el fiscal Vela, que entiendo él realizó todo el trámite”, sostuvo el fiscal.

Este diario tuvo comunicación con Gustavo Gorriti. El periodista indicó que "estamos trabajando en lo que IDL-Reporteros publicará sobre la masiva desinformación". Esperamos sus descargos.





ENTREVISTA A ROSÁNGELA BARBARÁN